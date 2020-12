Ruggeri arremetió con todo contra la clase política: "Viven en una burbuja"

"Perdimos un año y viene complicado el tema. Iluminénse. Dejen de romper los huevos, viven en una burbuja. Yo viví en la burbuja del fútbol y no me importaba nada. Cobraba premios y todo. Salgan de esa burbuja, a los argentinos nos pasan cosas. Caminen la calle", comenzó su argumentación el Cabezón Ruggeri.

Y enseguida fue subiendo de tono, con su modo particular. “Me encantaría que nuestra vida sea distinta. Que nuestros diputados se iluminen. Diputados, ilumínense. Vamos monstruos, generen trabajo. Levántense a la mañana, a todos les digo. Levántense a la mañana cuando se juntan todos ahí, que uno se duerme, el otro anda con una mina arriba, que el otro no sé qué hace… Ilumínense, generen trabajo, para que la gente trabaje y yo, en vez de darle una bolsa de comida, (que digan) ‘yo me voy a comprar mi comida’”.

En esa misma línea, Ruggeri agregó: "Mi mamá cobra 19 mil pesos de jubilación. Trabajó toda la vida, limpiaba casas, juntaba maíz. Y le aumentan el 5 por ciento. Se cagan de hambre los jubilados, déjense de romper los huevos. Se mueren triste. Y los políticos tienen mamá y papá". Lejos de frenarse, el Cabezón siguió profundizando su crítica: "Ojalá lo vean y que me llamen. Nosotros le pagamos el sueldo a ellos. Quiero que la gente trabaje, no es tan difícil. Tuvieron nueve meses sin hacer nada. Para estar ahí, tenes que laburar. Me calienta mucho, estoy triste, de verdad. Hay gente que la pasa mal, que no puede ni hacer un regalo de Navidad".

Para cerrar, Ruggeri lanzó: "Me vuelvo loco. Nuestros diputados no se iluminan. No generan trabajo. Levántense a la mañana, dejen de boludear y generen trabajo para que la gente se compre su comida. Meten leyes, impuestos y creen cosas que solucionan eso. La gente tiene que trabajar. Pongan las cosas fáciles. Sean dignos".