Rucci tiene equipo

Todos unidos. Comandado por el técnico Rodrigo Lagos, el plantel de 1º de Mayo y sus seguidores posan para la foto en la cancha de 7 de Setiembre, donde hace de local.



1º de Mayo volvió a participar en los torneos de la Rosarina después de 9 años. El emblemático club de barrio Rucci disputa el torneo de la C, Copa Mariano Reyna con tres categorías (primera, décima y predécima). "Era una cuenta pendiente que tenía como presidente de la institución. Tuvieron que pasar casi una década para que el club vuelva a estar en la competencia en los torneos oficiales de cancha de once. El fútbol infantil en cambio siempre participó con las seis categorías", sostuvo Fabián Magnavachi, presidente de la institución de la zona norte de la ciudad.

El tradicional club azul y blanco comenzó su participación oficial en 1992. A partir de esa temporada conquistó el torneo de la Primera B, Copa Santiago Pinasco en los años 93, 99 y 2007, y en el 2001 por ser subcampeón logró también el ascenso al Gobernador Molinas. También obtuvo el torneo Ivancich en las temporadas 95/96 y 99. De la cantera surgieron Eduardo Bustos Montoya, Javier Cámpora, Gabriel Cella Ruggeri y Leandro Coty Fernández entre otros.

"Vamos a cumplir 39 años el próximo martes en el día del trabajador y estamos trabajando para contar en un tiempo no muy lejanos con todas las divisiones inferiores. Recién estamos dando el primer paso con tres categorías, nada es fácil", confió el dirigente de 1º de Mayo.

Además de señalar los logros, Magnavachi trabaja con sus pares de comisión para contar con un predio donde puedan realizar los entrenamientos las diferentes categorías. "Hoy por hoy, los planteles entrenan en Estrella Azul y los partidos en condición de local jugamos en el club 7 de Setiembre. Hay una posibilidad de poder contar con un terreno en la zona, estamos hablando con autoridades de la Secretearía de Deportes", señaló el mandamás del club de Rucci.

En los últimos años, el club creció por las diferentes disciplinas que se practican: natación, voley, patín artístico, taekwondo, kick boxing, yoga adultos y niños. No todo es fútbol, claro está.

¿Te gustó la nota?