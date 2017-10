Ruben se sacó la mufa y marcó el empate, pero Central sigue sin ganar en la Superliga

Embed #TNTSports | ¡Gritalo Caruso! Mirá el golazo de Lucas Menossi para el 1-0 de #Tigre vs. #RosarioCentral. pic.twitter.com/DAZ6KZb8XV — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 31 de octubre de 2017



El partido se hizo áspero y trabado por momentos. Un cotejo mucho más a la medida de Tigre que del canalla, que de ese modo no conseguí armar sociedades ni juego asociado y por ende le costaba llegar con peligro al área rival.Aún así, el canalla tuvo una chance en un zapatazo de Zampedri que el arquero Crivelli controló con esfuerzo en dos tiempos.Y un zapatazo en el final de Pachi Carrizo desde lejos que se fue apenas afuera.En el inicio del complemento mostró mucho igo de ambos equipos. Con Central tratando de atacar y con Tigre, de contra, la postura que mejor le sienta.En ese marco, Ledesma le tapó el segundo a Janson tras una contra del Matador, mientras que en el área rival el canalla tuvo el empate. Primero cuando el pibe Pereyra le erró la patada y menos de un minuto después cuando Zampedri cabeceó afuera dese una buena posición.



Zampedri tuvo el empate, tras un error del fondo de Tigre, pero el delantero perdió en el mano a mano con el arquero.Y un par de minutos después, un muy buen centro de Ferrari dejó solo a Camacho en el segundo palo, pero el uruguayo cabeceó afuera. Y un minuto después, el mismo uruguayo sacó un derechazo que se fue apenas.Central presionó y puso en apuros en varias ocasiones el fono del Matador, pero siempre le faltaba la puntada final para alcanzar el empate.Hasta que volvió Marco Ruben. Hasta que el delantero se reencontró con el gol, su mejor amigo que le resultó esquivo durante más de diez partidos. Pero apareció Marco para quebrar la sequía que lo perseguía y llevó al canalla al empate.Y un par de minutos después, el propio Ruben tuvo el gol de la victoria, pero el arquero le ahogó el grito.

El final llegó entre la angustia del local por no habre podido sostener la diferencia y un Central que buscó la victoria hasta el final, pero que debió conformarse con un empate que premia la reacción que tuvo el equipo, que en el complemento se llevó casi por delante a sui rival, pero que sigue en duda en la Superliga donde todavía no consiguió ganar.





Central consiguió un punto esta noche en su visita a Tigre que puede ser considerado exíguo, porque no sólo no logró quebrar el maleficio de no poder ganar en la Superliga, sino que además fue el que más hizo por la victoria, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo cuando tuvo más volumen de juego y generó varias situaciones. Pero sin embargo debió conformarse con un empate, más allá de que contó con situaciones propicias como para ganarlo, pero por falta de puntería o errores en la definición, se tuvo que conformar con la igualdad ante Tigre (1-1).En ese marco, el dato más positivo para el canalla esta noche en Victoria es que Marco Ruben -ingresó a los 24' del complemento- convirtió un gol después de más de diez partidos (905 minutos).En el arranque, Central avisó en un par de ocasiones. Primero con una muy buena cntra de Pereyra por izquierda que por poco no encontró el toque de Zampedri ingresando solo por el medio. Y unos minutos más tarde con un pelotazo en el palo del Loncho Ferrari.Pero enseguida Tigre se despertó con una llegada de Luna, que pudo desbaratar el fondo canalla. Y a continuación Ledesma -que reemplazó al lesionado Ruso Rodríguez- la encontró ante un cabezazo del delantero.Pero dos minutos después el arquerito canalla no pudo ante un tremendo bombazo de Menossi desde fuera del área, que armó la jugada y la terminó cuando llegó al área.