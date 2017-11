Ruben pinta mejor

Después de la importantísima victoria contra Talleres, el cuerpo técnico de Central y sus jugadores iniciaron la semana de trabajo con otra buena noticia, que tiene a Marco Ruben como principal protagonista. Es que el delantero pudo entrenarse de manera normal, junto a aquellos que actuaron el pasado domingo en la Docta, lo que lo pone rápidamente en carrera para que el domingo pueda ser tenido en cuenta por el entrenador Leonardo Fernández. De todas formas, el DT y sus colaboradores harán un seguimiento diario del jugador y quizá la práctica de hoy por la mañana pueda determinar si estará o no en condiciones de jugar.

Ruben no pudo jugar ante Talleres por una molestia en el cuádriceps (la intención del cuerpo técnico fue no arriesgarlo) y se espera que esta semana la evolución sea plena. Es que Fernández lo considera un jugador clave para afrontar el compromiso del próximo domingo en el Gigante, nada menos que ante el líder Boca.

Ayer el delantero canalla trabajó junto a aquellos que jugaron el domingo, quienes hicieron una tarea un tanto más liviana que el resto, pero de todas formas fue una buena noticia para Fernández.

Hoy seguramente será exigido un poco más y en caso de responder satisfactoriamente, mañana será parte del equipo que realice la práctica formal de fútbol. Demás está decir que en caso de que llegue en condiciones recuperará su lugar en el equipo, más teniendo en cuenta que Agustín Coscia no podrá estar porque fue expulsado contra la T y que Germán Herrera aún no está disponible debido a que se recupera de un desgarro.

El otro jugador que ayer pudo trabajar de manera normal es Santiago Romero. El uruguayo tampoco había podido estar en Córdoba por el fuerte esguince de tobillo que sufrió en el partido ante Atlético Tucumán por la semifinal de la Copa Argentina y seguramente también quedará a disposición de Leo Fernández, aunque en este caso habrá que ver cuál fue la evaluación que hizo el DT del funcionamiento del mediocampo en el último encuentro y si está dispuesto a meter mano o a mantener los nombres por los que apostó en su primer partido como técnico de la primera en este nuevo ciclo.