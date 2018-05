Ruben meditará si sigue o se va

Preparado para disparar. Marco Ruben jugó todo el partido anoche en el Morumbí mientras evalúa lo que será de su futuro.

¿Fue el último partido de Marco Ruben con la camiseta de Central? Aún resta el encuentro del lunes con Estudiantes y podría jugar, pero en realidad la incógnita va más allá. Y tiene que ver con las dudas que él mismo sembró sobre su continuidad días atrás. El 9 canalla, que ayer disputó todo el partido, volvió a abordar el tema en el vestuario del Morumbí, dijo que el resultado de anoche no lo condicionará y que en las vacaciones meditará sobre cuál será la mejor decisión.

"Esto no me influye. Necesito tomarme un tiempo para definir", dijo el delantero auriazul. "Quiero sentir que puedo hacer las cosas bien otra vez, ser sincero conmigo y con la gente. Mi deseo siempre es seguir y estar en Central, pero quiero hacerlo de la mejor manera". Las palabras del gran referente canalla parece que tienen que ver con cuestiones personales, quizás de su estado físico y no de otro tema. En el receso seguramente se conocerá su futuro en el club.

En el partido, Ruben jugó demasiado solo en el primer tiempo, aunque la idea era que Camacho, Da Campo y Pereyra lo alimentaran, y que los laterales también se sumarán al ataque. En el complemento Central pudo monopolizar mejor la pelota y el 9 canalla protagonizó la más clara canalla del partido. Recibió de Da Campo, entró como punta externo al área y mandó el centro atrás ante el acoso de Reinaldo y dejó a Pereyra en posición de gol. El remate del juvenil pasó muy cerca.

