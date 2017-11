De no creer. Ruben encabeza la retirada canalla golpeado por la derrota ante los tucumanos.

De no creer. Ruben encabeza la retirada canalla golpeado por la derrota ante los tucumanos.

Tuvo una noche para olvido. En realidad no hizo más que ratificar su bajo nivel. A Marco Ruben no le salió una buena. Completó el combo cuando mandó a las nubes el penal que ejecutó en la tanda de definición. Sin embargo, el delantero afrontó los medios con altura cuando aún la herida por la eliminación de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán estaba bien abierta. "Somos todos culpables. Me siento muy golpeado, culpable. Nos vamos muy mal. El grupo está destruido, pero tenemos que sacar fuerza de alguna manera", fueron algunas de las frases que ofreció a la salida del estadio Antonio Romero el golpeado atacante canalla.

"Estamos muy golpeados. Fuimos superiores en el partido pero tuvimos la mala suerte de llegar a los penales, y venimos bastante errados"....arrancó explicando Marco la causa de la dura eliminación auriazul de esta Copa, que lo había tenido como finalista en las últimas tres ediciones.

Pero ayer en Formosa el equipo no pudo hacer la diferencia, más allá de que tuvo varias chances para abrir el marcador. A eso hay que agregarle que algunos jugadores considerados claves como el propio Ruben volvieron a fallar. Y el fusible de esta nueva derrota fue Paolo Montero.

Un entrenador que ya había dejado sentado en el libro de las posibilidades que si perdía por la Copa, daría un paso al costado. El uruguayo siempre mantuvo esa postura pese a los veranitos ante Boca en Mendoza y Godoy Cruz en Córdoba.

Pero anoche le dio un corte a su ciclo, que arrancó con el pie cambiado en este último semestre. Los números flojitos en la Superliga (Central tiene 4 unidades de 24 posibles) venían haciendo tambalear al cuerpo técnico charrúa. Y haber perdido ante el Decano en la tanda por penales fue el golpe que dejó nocaut al ex defensor de Juventus.

Fue entonces que Marco decidió ser el orador canalla ante la prensa antes de pegarse la vuelta desde Formosa en un vuelo chárter. Visiblemente dolido, sea por derrota en sí como por la renuncia del técnico, el delantero fue contundente a la hora de referirse a la salida del DT.

"Es algo que golpea mucho. Los culpables somos todos. Lamentablemente en el fútbol pasa esto. En lo personal me siento muy golpeado, culpable. Este año nunca le di mi mejor nivel. Y eso me hace mal porque son grandes personas y siempre trabajaron muy bien, pese a que las cosas no nos salieron", graficó el capitán canalla.

Cuando se lo consultó sobre cómo recibieron la noticia, Ruben confesó sin dudar: "Nos dijo las cosas en el vestuario, y muchos de nosotros sentimos culpa porque claramente no pudimos dar lo mejor, ni cerca de lo que podemos dar. Es injusto esto que pasa, pero a la vez así es el fútbol".

También argumentó que sólo charlaron en el grupo algunos temas, pero no tan profundos."Muchas veces el fútbol es injusto. De ser merecedores del triunfo nos vamos con el dolor más grande que tuvimos en este último tiempo", acotó de manera espontánea y con marcada resignación el punta.

Luego les brindó unas palabras a los hinchas. "Sólo puedo decirles que intentamos de todas formas, que nunca quisimos dar lo que dimos en muchos partidos. Nunca resignamos nada. Nos costó mucho entender una forma, pero ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva. Hay que mirar para adelante y terminar de la mejor manera en el torneo", puntualizó con convicción.

A la hora de justificar las diferencias que exhibía el equipo cuando era turno de jugar por la Superliga y la Copa Argentina, Ruben fue sincero. "La cabeza en estos casos juega mucho, y los objetivos mandan. Se vieron dos caras porque nos costó mucho encontrar un claro objetivo", acotó el mismo goleador que venía de fallar un penal en Córdoba ante Godoy Cruz.

"Nos vamos muy mal por lo que nos tocó vivir", remarcó para luego dejar en claro que "el grupo está destruido, pero hay que sacar fuerza de alguna manera, de algún lado", concluyó Ruben, que deberá reencontrarse cuando antes con el buen nivel que en su momento supo tener, ya que Central lo necesitará más que de costumbre en estos duro instante deportivos e institucional.