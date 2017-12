Marco Ruben, el capitán, referente y goleador de Central , habló en la previa del clásico del próximo domingo ante Newell's en el Gigante de Arroyito. Sentenció que "nosotros para los clásicos tenemos un plus, una energía extra y tenemos que sacarla adelante en este partido para ganarlo", aseguró que no entrenó "por precaución", pero que no se lo perderá, al tiempo que evitó polemizar con el volante Brian Sarmiento, quien aseguró que no conocía a Zampedri. "No voy a entrar en su juego, ellos pueden decir lo que quieran y está bien, pero yo jamás", advirtió.