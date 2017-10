Ruben esta vez lo verá desde el banco

La ausencia de Marco Ruben en el equipo titular es el dato destacado de lo que será esta noche el partido en Victoria ante Tigre. El delantero no pudo entrenarse durante la semana con normalidad y por eso Paolo Montero decidió preservarlo, aunque igualmente ocupará un lugar en el banco de suplentes. En su lugar irá Fernando Zampedri. Igual, cabe la lectura que si el momento del capitán y uno de los máximos referentes del plantel hubiese sido otro, quizá se lo hubiera arriesgado. Pero también está por delante el derrotero del equipo canalla en la Copa Argentina, torneo en el que cada pieza que se considera titular será cuidada al extremo. Otro que no estará es José Leguizamón, también con algunos inconvenientes físicos. Por eso la chance por primera vez desde el arranque de Marcelo Ortiz. No menos importante es la decisión de Paolo de mantener el mediocampo y dejar afuera a Leonardo Gil, por quien pidió tanto en el último libro de pases y a quien siempre consideró un jugador clave. El Colo tampoco está en un buen momento. Atrás retornarán Tobio y Alfonso Parot, aunque ambos vienen de jugar por Copa Argentina.