Marco Ruben no tuvo problemas para realizar la práctica de fútbol de ayer y será titular mañana frente a Defensa y Justicia. El Patón Bauza había adelantado que lo probaría y si todo iba bien volvería entre los once en lugar de Herrera. Entonces, los once serán Ledesma; Bettini, Caruzzo, Cabezas y Parot; Carrizo, Gil, Ortigoza y Camacho; Zampedri y Ruben. En tanto, también practicó Andrés Lioi (se recuperó de un esguince en el tobillo derecho) y el técnico auriazul lo tendrá para ocupar un lugar entre los suplentes y ser alternativa como ya es costumbre.