Ruben por el gol, el destacado en el uno x uno canalla

Facundo Almada 4,5: Salió en la foto del gol, aunque no fue toda responsabilidad suya. Después de eso fue uno de los más parejos de la defensa.

Javier Báez 3: No estuvo a la altura en el debut. Falló en varias, cometió errores infantiles, erró varios pases y casi nunca entregó seguridad. Mala presentación la del zaguero.

Lautaro Blanco 4,5: Recién en el final del partido mostró algo de atrevimiento. Antes, poco y nada, sufriendo un poco en la marca y pasando poco al ataque.

Walter Montoya 4,5: Demasiadas ganas, pero poca claridad. Se encendió de a ratos, pero le faltó consistencia en el juego. En el complemento sintió el desgaste físico.

Mateo Tanlongo 3,5: Flojo partido. Nervioso, impreciso y de a ratos desconcertado. Erró pases fáciles. El Kily más de una vez le tuvo que pedir que juegue con calma.

Emiliano Vecchio 5,5: Pudo dar más. Le costó conectarse para generar juego. Dos tiros libre certeros al corazón del área y ambos a la cabeza de Ruben, uno de ellos terminó en gol.

Gino Infantino 5: Arrancó mal y de a poco se fue conectando. Creció en la segunda mitad del primer tiempo. A él le cometieron la falta en el gol de Ruben de cabeza.

Lucas Gamba 4: Insinuó mucho más de lo que concretó. Corrió todas como siempre, pero le faltó resolución. Estuvo todo el partido enredado en su propio juego.

Marco Ruben 6: Tuvo un par y una terminó en gol. Cumplió con la parte que se le pide. Participó poco del juego porque el equipo no lo asistió. Demostró estar más vivo que nunca y le anularon un gol.

Ingresaron:

Facundo Buonanotte -: Pocos minutos en cancha pero mostró algo de atrevimiento. Fue a quien le cobraron el off side en el gol anulado a Marco Ruben.

Milton Caraglio -: No aportó prácticamente nada porque no tuvo tiempo para jugar. Ingresó a poquitos minutos del final y casi no entró en juego.

Kevin Ortiz -: El debut en primera y no más. Entró sobre el final del partido, se paró en el anillo central e intervino poco en el juego.

El DT, Cristian González 4: Central fue por muchos momentos el equipo del año pasado, con serios problemas defensivos, más allá de que Arsenal no le generó tanto. Al equipo le faltó asumir el protagonismo que el DT tanto pregona. No tuvo juego ni solidez. Lo poco que generó fue por un par de pelotas paradas.

Suplentes: Juan Pablo Romero, Ricardo Garay, Jonathan Bogado, Fernando Torrent, Nazareno Romero, Michael Covea, Luciano Ferreyra y Alejo Veliz.