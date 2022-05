Ruben anunció su retiro: "Volví por el sueño de ser campeón, me voy feliz y orgulloso"

"El sábado ante Estudiantes va a ser mi ultimo partido, es una decisión súper trabajada y súper segura, con bases sólidas y me siento feliz de afrontar este momento con orgullo. "Quiero que este sábado sea muy especial y que la gente me vea estar en la cancha como en mis mejores momentos", arrancó el ícono canalla.

"Hay muchos porqués, situaciones y variables que fueron dándose para que se concrete ahora. Cuando vino la pandemia me pude retirar y volví por un sueño para concretar algo con esta camiseta, e increíblemente se dio. Ahora quiero reencontrarme con mis hijos por ejemplo y con mi vida", explicó el goleador y aclaró que en "nada tuvo que ver el presente y la dirigencia" en su decisión. En ese preciso momento ingresaron de sorpresa sus compañeros de equipo a la sala donde se hizo la conferencia de prensa. Un gesto de afecto y compañerismo hacia uno de los ídolos históricos de Central.

"Me voy de esta manera, con mis compañeros abrazándome, apoyándome, con la gente saludándome y aceptando mi decisión", continuó Ruben.

Y señaló: "Venía masticando el retiro desde el año pasado. Sabía que no estaba lejos, que iba a ir por los objetivos grupales y personales, pero no estaba lejos. Quería hacer los goles que me quedaban para ser el goleador histórico".

"Necesito vivir, disfrutar otras cosas de la vida. El fútbol para mí es mucho, pero no lo es todo. Hay muchas cosas que quiero recuperar y que necesito reencontrarme con ellas, mis hijos por ejemplo", explicó.

La previa

Los rumores y especulaciones sobre el retiro del fútbol de Ruben fueron alimentados por aquellas declaraciones que hizo una vez finalizado el partido ante Independiente. Ahí dejó abiertas las puertas del retiro (“Sigo por esos dos partidos y después veremos”, había señalado). Y con el correr de los días se terminó por confirmar que esa afirmación tenía que ver con su despedida de la actividad profesional.

Ruben había renovado su contrato por un año a fines de diciembre pasado, pero dejó en claro —como lo hizo en el último tiempo— que a los seis meses se iba a tomar la licencia de analizar su presente para ver ver si sentía pleno física, futbolística y emocionalmente para llegar al final del contrato. Indudablemente, Ruben sintió que este era el momento de decirle adiós al fútbol de manera profesional. Y diagramó todo para que la despedida fuera el próximo sábado en el propio Gigante ante la hinchada canalla.

Ruben5.jpg Marco viene de convertir su gol 104 en Central. Es el máximo artillero canalla y de la ciudad. Celina Mutti Lovera / La Capital

De hecho, la molestia que sintió en el sóleo lo mermó físicamente, pero de inmediato decidió bajarse del partido contra Huracán para que su físico no corriera riesgos y pudiera estar a disposición del cuerpo técnico para el último partido del campeonato.

Con el hermetismo que lo caracteriza, Ruben nunca dijo nada al respecto, pero gente que convive con el goleador en el día a día en Arroyo Seco dejó entrever que el partido contra Estudiantes iba a ser el último en su carrera, al menos en el Gigante de Arroyito (a los pocos días Central jugará frente a Sol de Mayo por Copa Argentina).

El delantero se convirtió en el actual torneo en el máximo goleador de la historia canalla en el profesionalismo, superando la marca que ostentaba el Torito Aguirre. De yapa, con el gol que le hizo al Rojo se transformó en el máximo anotador del fútbol rosarino con una camiseta, en primera división.

Hay nueva función de Central el sábado en el Arroyito, pero será la última de Marco Ruben, el último gran ídolo canalla. Para él, será una “despedida gigante”.