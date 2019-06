Roy Lura aseguró que "los Pumitas tienen un equipazo"

Un Mundial es una cita imperdible para los fanáticos del deporte. Ni hablar uno de rugby para el público de rugby. No importa la categoría. Cada detalle se sigue con la mirada imperturbable, mucho más si ese Mundial es en casa. La posibilidad de ver a las estrellas del futuro en la competencia que se está desarrollando entre Santa Fe y Rosario, va en esa tónica. Fue así como Ovación encontró a Roy Lura, figura de Logaritmo y campeón con Los Pumas Seven en los Juegos Suramericanos de Playa en marzo. Ahí, apoyado sobre el cerco perimetral de la cancha auxiliar de Old Resian, con argentina entrenando, el wing/fullback les dio lugar a sus impresiones y a la valoración de tener una cita ecuménica en casa. Además se animó al pronóstico y señaló que el equipo nacional es candidato pese a que no representa a una de las potencias tradicionales. "Los Pumitas tienen un equipazo”, dijo Roy.

¿Cómo vive un hombre de rugby y del seleccionado un Mundial en su ciudad?

Tener un Mundial acá es una oportunidad única, tenerlo tan cerca, poder venir a ver los entrenamientos... Es único lo que significa tenerlo en la ciudad.

¿Pudiste saber cómo lo están sintiendo Los Pumitas puertas adentro?

No puertas adentro porque ellos están concentrados y enfocados, pero con varios de los chicos compartí plantel en el seleccionado de Seven, así que a varios los conozco, estuve charlando con algunos de ellos, pero nada más. Creo que aunque perdieron en el debut con Gales tienen un equipazo.

¿A ese estreno de los chicos lo viste en la cancha?

Sí, fui al Hipódromo (una de las sedes junto a Crai de Santa Fe) y vivir eso está muy bueno. Fui a toda la jornada, desde las 10 a las 17 (risas), me vi todo. El sábado (por hoy) voy a hacer lo mismo. También el miércoles que les toca contra Francia (de nuevo en Rosario).

¿Y cómo los viste? No fue el debut soñado (caída 30 a 25).

Los vi bien, pero escuché a varios de ellos decir que les jugó en contra el tema de los nervios del debut aunque tienen un equipazo, jugadores que ya han jugado mundiales, varios campeones olímpicos en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Les va a ir muy bien.

Jugaste en Rosario unos Juegos Suramericanos de Playa y fuiste campeón. Si bien no tienen esta magnitud también allí toda la gente estaba con ustedes. ¿Es lindo, pero a la vez difícil jugar en casa?

Lo que me pasaba a mi era que sabía que estaban todos afuera, mi familia, mis amigos... Tenés ese doble de presión de no querer fallar porque te están observando. Si sos de afuera, si sos mucho más externo no te llega esa presión pero a la vez se vuelve algo lindo el hecho de que estén ahí apoyándote.

¿Considerás que esto es vidriera para los chicos?

Sí, totalmente, una gran vidriera. A estos partidos internacionales los ven en todos lados.

¿Quiénes son los candidatos?

Argentina, por la calidad de jugadores que tiene, Francia, que es el campeón y los All Blacks.

¿En lo personal cómo estás y cuál es el vínculo con los seleccionados argentinos?

Bien, entrenando en la Academia del Litoral y a la espera de alguna concentración o algún otro torneo al que me convoquen.

¿Quedó en algún lugar especial el oro sudamericano?

Sí, la verdad es que es un recuerdo muy lindo y encima haberlo vivido en la ciudad, haberlo ganado. Eso le dio otro sentido, es algo inolvidable.