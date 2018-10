Rosario ya tiene la Peña Oficial Barcelonista

Messi es de Rosario y de Barcelona, ahora la ciudad será barcelonista gracias a Leo. A instancias de un rosarino por adopción, admirador del fútbol culé, quien en su intención de ir a vivir un partido del Barsa en España en la temporada pasada descubrió que podía dar un paso más y se puso en campaña hasta lograr cumplir su propósito hace apenas tres meses: la "Peña Barcelonista de Rosario". Oficial. Con autorización del club español y reglamentada bajo todos los requerimientos para ser parte de la Confederación Mundial de Peñas que ya suman 1.251 en todo el mundo, la 3ª en Argentina, junto a las de Buenos Aires y Córdoba.

Se le ocurrió a Walter Brizzio, quien llegó a estudiar a la ciudad, procedente de Camilo Aldao (hincha de Defensores de Boca Juniors), y ahora con 45 años se constituyó en el presidente de la "penya", como le dicen los catalanes.

"Cuando viajé a Barcelona no conseguía entrada, me contacté con una peña de allá y ahí me enteré que no existía la rosarina. Y se me ocurrió conformarla", le contó a Ovación. El cotejo fue "el que el Barsa le ganó 7-1 a Osasuna, con dos goles de Messi y uno de penal de Mascherano, el único que hizo en el Barsa", contó.

La peña se conformó con "80 socios" y el desafío es llegar a "300 a fines de enero o febrero, cuando haremos la fiesta de inauguración".

"Tuvimos que conformarnos como asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica, estatuto, comisión directiva, y cumpliendo todo lo que dispone el club", comentó Walter, el iniciador de esta peña que ya tuvo varios actos, como un video que le enviaron a Messi antes del Mundial, con participación de chicos del club Grandoli, donde se inició Leo.

Uno de los fines de esta peña es "ayudar a clubes barriales de escasos recursos". El costo para asociarse es de 500 pesos anuales, y para hacerlo hay que contactarse en las redes sociales de facebook e instagram "barcelonaoficialrosario".