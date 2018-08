Rosario, sede del Future 2018

Rosario volverá a recibir una de las competencias de tenis más importantes del país, el ITF Future 2018 que se disputará en septiembre en el Sorrento Open. El certamen repartirá puntos para el ránking de ATP, otorgará dinero en premios y en cada jornada habrá diversas actividades con especialistas, ex jugadores y futbolistas de la ciudad, con entrada libre y gratuita. El cuadro principal de ITF Futures 2018 será de 32 tenistas con un ránking superior al 200 del mundo y se disputará del 3 al 8 de septiembre. Habrá dos etapas previas para aquellos jugadores que no puedan ingresar de manera directa, además de las invitaciones propias de la organización para las proyecciones locales. La primera fase será la prequaly prevista para el 26 de agosto, abierta para quienes no poseen puntos de ATP y pretendan dar sus primeros pasos en el profesionalismo, el ganador tendrá acceso directo al main draw. El 1º y 2 de septiembre se realizará la clasificación que otorgará 8 plazas al cuadro principal. Los organizadores darán charlas y clínicas con ex tenistas y especialistas de distintas áreas. Habrá presencia de futbolistas de los dos clubes rosarinos. Los Future son el paso obligado para los chicos que quieren sumar sus primeros puntos para ingresar al circuito mayor. En estos años hicieron su paso jugadores de la talla de Kuerten, Fognini, Del Potro, Nalbandian, Schwartzman y los locales Guillermo Coria y Eduardo Schwank. El ITF Future 2018 pertenece al calendario de la Federación Santafesina de Tenis (FST), otorga puntos en la ATP y reparte 15 mil dólares en premios.