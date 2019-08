Rosario se quedó sin la Liga Sudamericana de futsal

Rosario finalmente no será sede de la Liga Sudamericana de futsal (entre el 11 y 15 de septiembre) para lo cual había sido elegida por Conmebol, porque un informe remitido a la AFA desde seguridad provincial obligó a que el evento se mude a Buenos Aires, situación que generó mucho malestar entre directivos, deportistas y amantes de esta disciplina deportiva en la ciudad.

El trascendental torneo, que se jugará por primera vez en la Argentina, había sido programado en el estadio cubierto de Newell’s, pero debido a que el domingo 15 de septiembre se disputa en el Gigante de Arroyito el clásico rosarino por la Superliga y las instalaciones de la entidad rojinegra deberán permanecer cerradas desde la noche del sábado 14, Conmebol y AFA activaron el protocolo de escenarios alternativos y lo trasladaron al Club Provincial, pero este cambio tampoco alcanzó para obtener el visto bueno en seguridad y la Liga Sudamericana se mudó a Buenos Aires.

Enterados ayer de esto, el propio ministro de Gobierno, Pablo Farías, y los concejales Enrique Estévez y Carlos Cardozo realizaron gestiones para revertir la determinación de los organizadores, pero tanto Conmebol como AFA ratificaron el traslado del evento a Buenos Aires.

Duro testimonio del presidente de Provincial

El presidente del Club Provincial, Sebastián Franco, con evidente enojo le contó en detalle a La Capital lo sucedido. “Rosario fue elegida por Conmebol para que la Liga Sudamericana se juegue aquí, y el escenario designado era el estadio cubierto de Newell’s, pero como el domingo 15 se juega el clásico en el estadio de Central por la Superliga, Newell’s debe por razones de seguridad mantener cerradas las instalaciones desde la noche del sábado. Por ende se activa la primera opción de sustitución que establece el protocolo, y deciden hacerlo en nuestro estadio. El lunes 19 de agosto vienen los veedores de la Conmebol y AFA. Recorremos todas las instalaciones y se van muy conformes, dando prácticamente por hecho todo. El presidente de la Rosarina, Mario Giammaría, me ratifica que estaba todo encaminado, a tal punto que las reservas hoteleras de las delegaciones se mantuvieron. Pero el miércoles 21 el propio Giammaría me notifica que por un informe que envió la Secretaría de Seguridad Comunitaria a la AFA el torneo se trasladaba a Ferro de Buenos Aires”, describió indignado y sin pausa el directivo.

El presidente de Provincial se comunicó de inmediato con Francisco Marín, gerente de futsal en la AFA, para conocer quién había tomado la decisión y por qué. “Me ratificó que él tomó la decisión y que lo hizo en función del informe de seguridad porque no daba la conformidad para que se desarrolle la Liga Sudamericana. Lo que me pareció una barbaridad, porque el clásico se juega en la zona norte y nosotros estamos en el Parque”.

Con respecto a si la exigencia por parte de la organización sobre la presencia de 30 efectivos fue uno de los fundamentos por los cuales las autoridades del área de Seguridad no dieron su aprobación, Franco lo desestimó de plano. “No, y si así fuese, que me parecen muchos para el futsal, si no podemos disponer de ello entonces debemos replantearnos si Rosario puede ser sede de otros eventos”, respondió tajante.

“Y digo que no porque en la búsqueda de una explicación lógica, y al suponer que la decisión podría tratarse tal vez de un diferendo de intereses entre Conmebol y AFA, lo llamé a Diego Maio, funcionario de seguridad deportiva, para pedirle copia del informe para así tratar de revertir la decisión. Pero cuando me dijo que el informe que giró fue en torno al estadio cubierto de Newell’s mi asombro fue desbordado, porque hacía ya varios días que se había decidido mudarlo a Provincial”, agregó Franco. “Ahora aclaro, la copia del informe nunca me lo mandó”, remató el presidente.

Un deporte que crece

El futsal es uno de los deportes que más ha crecido a nivel nacional y sudamericano, razón por la cual la Conmebol organiza esta liga en la que intervienen las selecciones de los diez países divididos en dos zonas. La suma de puntos define el ganador de cada grupo para que luego en una final salga el campeón de la Liga Sudamericana.

Argentina es parte de la zona Sur junto a Brasil, Perú, Chile y Bolivia, mientras que en la zona Norte, cuya sede es Guayaquil, jugarán Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela.