Rosario se quedó con el primer título Interasociaciones

El primer campeonato Interasociaciones se disputó en el club Provincial con la participación de 45 jugadores que representaron a las distintas asociaciones de tenis de la región y el equipo de la Rosarina se quedó con el título.

Los equipos de las tres asociaciones que integran la Federación Santafesina de Tenis (ART, Atos y Atesur) se midieron en una particular competencia en la que se enfrentaron en cada zona divididos por categorías, de Sub 10 a Sub 14, en singles y dobles.

Cada delegación estuvo conformada por 15 jugadores y un capitán, mientras que el coordinador general fue Adrián Weihmuller.

“La iniciativa fue muy buena y obtuvo una gran repercusión. Esta idea apunta para que en 2020 podamos implementar definitivamente esta competencia en el calendario oficial, con la salvedad de que sean tres series con sede en cada una de las asociaciones afiliadas a la federación”, destacó el coordinador.

“En esta oportunidad, el equipo ganador fue el de la Asociación Rosarina de Tenis, que no solo se quedó con el triunfo en cada categoría, sino que también debido a la sumatoria de puntos se adjudicó la Copa Challenger”, concluyó Weihmuller.