Rosario se probó a lo grande con los Juegos de Playa

Con gran éxito concluyeron ayer en el balneario La Florida los III Juegos Nacionales de Playa. Desde las 8 y hasta la tarde/noche hubo acción en la costa rosarina, donde quedaron definidas todas las medallas de la competencia. Los Juegos Nacionales de Playa oficiaron de prueba (test event) para los Juegos Suramericanos de Playa 2019, que tendrán lugar en marzo.

De esta manera, la ciudad albergó desde el jueves a 1.300 deportistas de toda Argentina (estuvieron representadas todas las provincias), que compitieron en ocho deportes en las ramas masculina y femenina, con excepción de rugby 5, que es exclusivamente para varones. Las disciplinas fueron fútbol, handball, natación en aguas abiertas, triatlón, vóley, canotaje y windsurf.

Santa Fe ocupó el segundo lugar en la cosecha de medallas (igual que Buenos Aires, primero fue Caba). La delegación local obtuvo cinco preseas de oro y dos de plata.

El viernes, en aguas abiertas convencional, Julia Arino obtuvo la primera dorada. En la modalidad adaptada, incluida por primera vez en este certamen, celebraron dos olímpicos en Río de Janeiro 2016. Facundo Arregui (S7) que logró oro y Fernando Carlomagno (S8) que obtuvo plata. Aunque en la general fueron segundo y tercero, respectivamente.

"Fue mi primera vez en el río, es algo distinto, pero me la banqué. Fue una experiencia nueva, hay que probar. La pasé bien, aunque al principio me costó nadar contra la corriente", dijo Arregui sobre el debut en aguas abiertas. A lo que Pipo Carlomagno (S8), quien también debutó, dijo: "Fue muy lindo competir en mi provincia. Yo estoy acostumbrado a nadar distancias cortas en pileta, por eso me costó un poco nadar en el río. Lo sufrí un poco, pero voy a volver", aseguró.

En tanto, la especialista Julia Arino resaltó: "Estaba preparada para la competencia pero nada es seguro, hay que tirarse al agua y estar concentrada para dar lo mejor, por suerte se dio y ahora es momento de disfrutar".

Por su parte la dupla de vóley de playa conformadas por Virginia Zonta y Estefania Milessi se colgó la medalla de plata y la de Nicolás Capogrosso y Sebastián Fernández se subió a lo más alto del podio. Los otros dos oros llegaron por el windsurf, de la mano de Damián Dossena.