Rosario pide VAR

Cada jugada controvertida que se produce en el fútbol alcanza una repercusión inmediata en las redes sociales, donde las opiniones se visten de sentencia. La razón no cuenta, ya que la justificación se asiste del prejuicio y del resentimiento para sostenerse más allá de cualquier comprobación. Ni hablar si la repetición de la imagen en cuestión confirma la equivocación. Error que por los fundamentalistas de la sospecha casi nunca es considerado como tal, ya que el error ha sido muerto y sepultado por quienes están convencidos de que todo es deliberado e intencional. Por eso la palabra "robo" es la común definición a cualquier situación.

Ante este contexto, hay que achicar el margen de error. Entonces bienvenida sea la tecnología. Que suma voces favorables en Rosario por aquellos que saben del arbitraje.

En cada fecha de la Superliga se producen jugadas polémicas. Por ejemplo, el sábado River Plate se puso en ventaja ante San Martín de San Juan con un gol que derivó de un centro atrás de Lucas Pratto una vez que la pelota había traspasado la última línea. Como la reiteración televisiva logró desde uno de los ángulos exhibir que el balón efectivamente se había ido afuera del límite del campo, automáticamente el veredicto implacable de las redes sociales procesó y condenó a Germán Delfino y asistentes.

Por supuesto que hay suficientes antecedentes en el fútbol argentino que generaron la convicción popular de que existe una predisposición a favorecer a los poderosos, pero también es cierto que muchos de esos capítulos están anclados en errores humanos que no hicieron excepciones.

Es por ello que ya constituyen una amplia mayoría quienes consideran que urge implementar el sistema de video arbitraje, conocido masivamente desde el Mundial de Rusia con la sigla VAR.

Pezzotta, un precursor

En ese sentido se expresó uno de los máximos dirigentes del Sadra, Sergio Pezzotta, en diálogo con Ovación. "Hace tiempo que lo vengo diciendo porque las ligas más importantes del mundo lo han implementado y la Argentina ya tendría que contar con VAR. Con este sistema todas estas cuestiones polémicas se terminarían en gran parte. Es cierto que poco favor hacen aquellos que niegan la implementación de la tecnología en el fútbol, pero porque miran la mitad del vaso vacío, en cambio nosotros optamos por ver la mitad llena, porque con el VAR encontraríamos soluciones a muchos de los inconvenientes que se pueden presentar dentro del campo de juego. No tengo dudas de que con el uso de la tecnología se achicaría el margen de error", señaló.

"Hubo un fin de semana bastante complejo, con situaciones que a los árbitros les costó resolver, en su mayoría creo que por una mala ubicación dentro del campo de juego, pero creo que todo este tema se terminaría implementando la tecnología. Para graficar me viene a la cabeza una jugada de penal en cancha de Boca, las jugadas en River y así varias circunstancias que tranquilamente se podrían revisar con el VAR y solucionarse sin ningún problema", enfatizó Pezzotta, quien hace años promueve el uso de estos recursos para ayudar a los árbitros y sacarlos del ojo de la tormenta de las suspicacias.

Martín también lo considera

Otro de los referentes rosarinos del arbitraje es el hoy instructor Claudio Martín, quien antes de aludir al VAR quiso hacer un análisis de la jugada de Pratto que derivó en el primer gol de River. "En esa jugada el árbitro asistente quedó a más de cinco metros atrás, porque en la foto se ve que está a la altura del área de meta, y con la curvatura que tiene la cancha, el cuerpo del arquero, el palo y los ganchos gruesos que tienen los arcos en River, no creo que ni haya visto la pelota. Y esa curvatura tipo bombé de la cancha está en la mayoría de los estadios", dijo.

Con respecto al VAR, Martín, quien siempre se mostró reticente a su aplicación, le admitió a este diario que "a los que no nos gusta el uso de la tecnología en el fútbol creo que perdimos porque es cierto que para preservar a los árbitros ya resulta necesario, aunque estas jugadas tranquilamente se resuelven con sólo mirar la repetición y no montar tanto circo. Porque eso de tener cinco o siete árbitros como en el Mundial, incluso con ropa de árbitros, para mirar videos me parece absurdo. Las mismas empresas que televisan los partidos te pueden proveer de un sistema de verificación sin gastar tanto dinero".

No obstante a Martín le sigue generando dudas determinadas situaciones, ya que "en el fútbol a diferencia de otros deportes no todo es blanco o negro, porque abundan los grises y es allí donde todo queda supeditado al criterio de quien dirige el partido".

Errores humanos

Como ya fue dicho, uno de los damnificados por los fallos arbitrales fue San Martín de San Juan, es por ello que su presidente y directivo de la AFA, Jorge Miadosqui, se quejó de la falta del VAR en el fútbol argentino. "Con el VAR, el primer gol de River se anulaba, es por ello que ya es una gran necesidad para la Superliga".

Hasta tanto no se implemente el VAR, el club sanjuanino solicitará jugar con asistentes también detrás de los arcos, "porque estamos jugando cosas muy importantes y no queremos vernos perjudicados, y si tenemos que hacernos cargo del costo de los asistentes lo haremos", añadió Miadosqui, quien en todo momento consideró a la convalidación de ese gol como "un error humano de Delfino, porque no lo ve, y del asistente, que tampoco lo ve por la curva de la cancha de River. Si hubiera estado un asistente del juez detrás del arco este error no se cometía", concluyó.

El VAR no resolverá todos los problemas, pero sin dudas que reducirá los errores y también las suspicacias. Más en un país en el que la confianza y la moral son selectivas.