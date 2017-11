Rosario lo tuvo, pero se le escapó

Rosario tuvo una buena oportunidad de enderezar la nave pero no pudo. Ayer, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Argentino perdió con Córdoba 46-40, en un partido que al final del primer parcial se imponía 28-12 y en el que jugó con un hombre de más durante todo el segundo tiempo.

En el primer tiempo Rosario fue más práctico e inteligente. Castiglioni abrió la cuenta con un penal pero Córdoba respondió enseguida: Sometió con el scrum a Rosario y desde esa formación consiguió un try penal para pasar al frente.

Tras el try penal, el equipo del Ñandú acorraló al Dogo proponiendo juego. Los delanteros rosarinos empezaron a tener más protagonismo y maul mediante llegaron al try.

El partido se hizo de ida y vuelta. Cuaranta desbordó por una punta y Chocobares coronó una gran jugada de Pedro Imhoff.

Sobre la media hora Castiglioni sumó un nuevo penal. Dos minutos después se fue expulsado el segunda línea Federico Gutiérrez por un golpe peligroso y tras cartón Castiglioni sumó otro penal.

Antes del cierre del primer tiempo, Ferrario en una contra letal, estiró la ventaja rosarina.

Con el marcador favorable y un hombre de más todo indicaba que Rosario cerraba el partido sin problemas, cosa que no ocurrió. Córdoba asumió el protagonismo y en un cuarto de hora dio vuelta la historia con los dos tries de Schultz y uno de Manuel Garzón. Con el try de Castiglioni Rosario daba batalla pero luego Cantarutti sumó un penal y Brunetto otro para poner a los Dogos arriba nuevamente 39-35. Rosario respondió con un try maul y cuando saboreaba la victoria ya que el partido terminaba, a Córdoba le quedó un resto, apareció Cuaranta y marcó el try que dejó a Rosario con las manos vacías.