En arraigo popular, en nivel de convocatoria, se dice que el Turismo Carretera es la segunda actividad deportiva del país que más moviliza a las masas detrás del fútbol. Seguramente será tema de debate y discusión, pero antes de la pandemia se podía comprobar con bastante facilidad en cada autódromo donde la máxima categoría del automovilismo nacional, la más longeva del planeta, llegaba con su circo. Pero para la ciudad siempre fue un coto difícil. No porque los tuercas no se vuelquen al Fangio o a las calles como en ocasión del Dakar. No porque no haya una riquísima historia detrás, con la presencia de la PreF-1 por las calles del parque Independencia o en otras numerosas competencias que se corrían rodeando al parque del Monumento Nacional a la Bandera. Pero siempre le costó forjar pilotos y equipos. Es la barrera que se propuso romper el Rus Med con Mauro Medina a la cabeza. Y por eso, el fin de semana dará un paso histórico con el debut absoluto en el TC con Alan Ruggiero.