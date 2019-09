Rosario aún no toca pito

Por estos días lo único que tiene confirmado el clásico rosarino es día, lugar y horario (domingo 15, en el Gigante, a las 15.30). Los entrenadores no definieron aún los equipos y lo que resta por saberse también es quién será el árbitro y ese dato se conocerá recién en el mediodía del martes, cuando se realice el sorteo correspondiente. ¿Habrá sorteo para Central-Newell's? Los clásicos importantes suelen tener designación a dedo, pero está la chance de que haya dos bolillas y que se sortee. Tomando como referencia el retorno de Central a primera división, fueron seis los árbitros que hicieron pie en Rosario (se hace la salvedad de que uno se jugó en Sarandí) para dirigir este choque: Mauro Vigliano, Patricio Loustau, Néstor Pitana, Diego Abal, Fernando Rapallini y Federico Beligoy.

El nombre que más se repitió fue el de Loustau, quien dirigió el clásico rosarino en tres ocasiones en ese lapso y fueron todos triunfos para el canalla. De allí las especulaciones respecto a que Newell's pondría algún tipo de objeción. Ocurre que Loustau es hoy uno de los jueces mejor posicionados en el fútbol argentino, junto a Rapallini y Pitana. Pero un detalle: ninguno de estos dos podrá estar disponible.

Rapallini estará ausente porque emprenderá un viaje familiar y su nombre no figurará ni para el clásico rosarino ni para cualquier otro partido. De esta forma ya hay un candidato para tachar. El otro que se verá imposibilitado es Pitana, quien estuvo presente en la victoria de Newell's sobre Huracán la fecha pasada y, se sabe, un árbitro no puede dirigir dos partidos seguidos a un mismo equipo.

Después, lo que determine el ránking es algo que maneja directamente la Escuela de Arbitros, que dirige Beligoy, pero de ese escalafón no están al tanto ni siquiera los propios árbitros. Se tiene una idea de quiénes son los destacados, pero según le confiaron a Ovación ayer algunos integrantes de peso del mundo arbitral es que esas valoraciones las define "el área formativa" y que a esa información "el árbitro no tiene acceso". De la misma forma aseguraron que un árbitro puede dirigir "cinco, seis o más seguidos", que en ese sentido "no hay nada que lo impida".

Lo cierto es que los últimos seis clásicos tuvieron árbitros distintos, aunque el que más se repitió en los últimos años es Loustau, quien a esta altura es uno de los principales candidatos. Otros podrían ser Fernando Echenique y el propio Vigliano.

Difícilmente en los clubes realicen públicamente algún tipo de valoración sobre un árbitro en particular, pero se sabe que en Central la designación de Loustau no sería vista con malos ojos, cosa que sí podría ocurrir del lado de Newell's.

El martes será la hora de la verdad y allí se sabrá a quién le tocará llevar las riendas del partido. Lo concreto es que en los últimos nueve años seis árbitros se entremezclaron con las camisetas de Central y Newell's en un campo de juego.