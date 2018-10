Rosario, asegurada como sede

Hay un dicho popular que dice que "Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires". Será por eso que a pesar de que ya estaba decidido que el Mundial Juvenil de Rugby se realizará desde el 31 de mayo al 22 de junio del año próximo en Rosario y Santa Fe, sonó fuerte el rumor por estos días que la ciudad de Buenos Aires insistió con que la cita máxima para menores de 20 años se realice tierra adentro de la General Paz. Pero eso no sucederá.

"Rosario está asegurada como sede", dijo ayer el presidente de la Unión de Rugby de Rosario (URR), Gonzalo Crespi, en diálogo con Ovación. Tanto es así que el próximo lunes arribarán dirigentes de la Unión Argentina de Rugby (UAR) para definir dónde se ubicarán las oficinas en el hipódromo (una de las sedes junto al club Old Resian de Rosario y al Club de Rugby Ateneo Inmaculada (Crai) de Santa Fe). Y además se confirmó que el 26 de marzo se recibirá la visita de dirigentes de la World Rugby para ajustar todo lo concerniente a la organización.

"Hoy (por ayer) tuvimos una teleconferencia con el director de torneos de la World Rugby, Simón Kibble, más gente de la Unión Argentina de Rugby y Santa Fe Producciones. Pero sólo fue una comunicación sobre detalles de finales de obras que están en ejecución en el hipódromo", dijo Crespi.

El directivo no se hizo eco de los rumores al decir que "simplemente nos pidieron detalles porque son muy puntillosos y hay que terminar de definir fechas y otras tantas cosas, pero se está trabajando bien: las obras están en el pliego y se están haciendo como se pautaron, en tiempo y forma. Estamos preparando un estadio para unas 5 mil personas. No hay peligro", remarcó el directivo en referencia a que el Mundial, en el que participarán 12 equipos del planeta, se pudiera hacer en otra provincia que no sea Santa Fe.

Todo encaminado.

También consultado sobre los rumores de disputa de la sede, el director de Deportes del municipio, Adrián Giglioni aclaró: "Hubo un intento de dirigentes de Buenos Aires, más después de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero ya está todo encaminado y el Mundial será acá".

Y por si quedaba alguna duda dando vueltas remarcó Giglioni que los días 15 y 17 de noviembre se prevé abrir las licitaciones para los vestuarios en el hipódromo, que deben ser cuatro, y estarán concluidos en marzo. Habrá dos en el óvalo y dos más bajo las tribunas. Además falta que a la cancha de césped sintético se le realice la última homologación, una asignatura pendiente para cuando terminen los trabajos de construcción. El resto será montar plateas transitorias.

"Pero además el compromiso está también tomado en Old Resian, donde las obras se prevén terminar a principios del año próximo y el club Crai, de Santa Fe que también serán sedes", dijo el funcionario.