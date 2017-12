Román en la mira canalla

No es la primera vez que su nombre suena en Arroyito. El tiempo pasa, pero el deseo de contratarlo sigue vigente. Román Martínez figura en el borrador de la dirigencia de Central para reforzar el plantel en este mercado de pases. El volante de 34 años viene de tener un importante semestre en Lanús. Pero recientemente le comunicaron que no será opción en el equipo que ahora comanda Ezequiel Carboni, pese a que tiene vínculo con el flamante subcampeón de América hasta junio próximo. Por más que aún no se inició la gestión formal, lo concreto es que los canallas harán un intento por sumar al experimentado mediocampista ofensivo. Porque si tiene algo en claro la directiva auriazul es que hará todo lo necesario para adquirir los servicios de un jugador de las características del 10 granate.

En Central están por el momento más abocados a esperar el sorteo de la Copa Sudamericana, que será mañana a las 20 en Asunción, Paraguay (ver páginas 3 a 5), que en tratar de materializar el préstamo de algún futbolista a la brevedad. Porque a diferencia de otros recesos, esta vez la conducción que preside Raúl Broglia no saldrá a reventar la chequera o hacer estragos financieros. La economía además no le permite para hacer gastos estrafalarios como indica la historia reciente.

En el pasado mercado de invierno, Central invirtió algo más de ocho millones de dólares para nutrir al plantel. La idea es pelear en la Superliga y ser protagonista nuevamente en la Copa Argentina. Los resultados no llegaron en el torneo local. Y en la copa trepó hasta las semifinales. Ya sin chances de lograr un título, automáticamente terminó el ciclo de Paolo Montero en Formosa mismo tras ceder ante Atlético de Tucumán por penales.

Con la asunción de Leo Fernández de manera interina llegaron las sonrisas a Arroyito nuevamente. Central le ganó a Talleres en Córdoba. A Boca y a Newell's en el Gigante. Eso decantó en que la dirigencia apostara por darle la oportunidad al Gordo para lo que vendrá una vez que se reinicie el campeonato doméstico.

Por tal motivo, el técnico está evaluando el cuadro de situación que lo rodea. Ya aseguró que sólo pedirá un jugador en caso de que haya alguna baja. Sea por necesidad económica del club o deseo de algún jugador de tener continuidad en otras latitudes. Y como Gustavo Colman no seguirá, quedó libre un cupo en la zona de los volantes ofensivos.

Es ahí donde encuadró inmediatamente el nombre de Román Martínez. Ovación pudo constatar ayer que el volante de Lanús está siendo evaluado como una alternativa. Obviamente que cuando este medio consultó a las diversas fuentes canallas, ninguna confirmó el interés. Pero tampoco lo negó. Y cuando el río suena...

A tal punto que una voz autorizada en Arroyito esbozó sobre el 10 de Lanús de manera muy diplomática que "es difícil", pero no imposible. De hecho, el futbolista de 34 años deberá escuchar antes la oferta económica de Central. Porque si le cierran los números y el proyecto puede sentarse después con los directivos granates para ponerle punto final al vínculo que vence en junio 2018, además de que el entrenador Ezequiel Carboni le dijo recientemente que no lo tendrá en cuenta.

Claro que el volante no se muestra desesperado por dejar el conurbano bonaerense a la brevedad. Tampoco con lucir determinada camiseta. De hecho, viene de declarar que "me da lo mismo River o Boca, soy hincha de Morón". También manifestó que no tendrá problemas en presentarse a la pretemporada con el granate el 3 de enero próximo.

Por lo tanto, si el canalla lo quiere tendrá que ir realmente a la carga a la brevedad. Desde lo deportivo puede aportarle cosas interesante al andamiaje ofensivo. Ese mismo que en este semestre no tuvo sincronización y mostró muchas irregulares. ¿Será Martínez la opción? El tiempo lo dirá si es que todo pasa del deseo a la realidad. Mientras tanto, Central mira a Román como una gran opción.