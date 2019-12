Román elogió a Pellistri

Mientras mantiene en secreto de ultratumba muchas de las negociaciones para la conformación del nuevo plantel de Boca, Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y a cargo del área de fútbol, elogió las condiciones del joven futbolista uruguayo Facundo Pellistri, nueva joya de Peñarol de Montevideo que se menciona como posible refuerzo del club argentino.

Consultado por su posible llegada, el ex enganche contestó: "Veremos. Nos nombran millones de jugadores. Es joven y habilidoso. No jugó tanto pero es bastante sinvergüenza para jugar a la pelota y eso es importante. Ya no hay tantos como él, que se animen a ser tan sinvergüenza en la cancha. Eso es muy valorable", destacó Román.

En otro orden, se supo que Roma quiere repatriar al italiano Daniele De Rossi para junio del año que viene, aunque es para sumarlo al nuevo cuerpo técnico.