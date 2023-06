Roland Garros: Tomás Etcheverry tuvo un gran juego y se instaló en la tercera ronda

"Es una sensación increíble Me preparé para esto", declaró el platense tras el triunfo ante Alex De Miñaur por 6-3, 7-6 (7-2) y 6-3

El platense había debutado en Roland Garros con una victoria sobre el británico Jack Draper (55) y con su éxito ante De Miñaur se transformó en el segundo argentino en la tercera ronda, luego de que lo lograra ayer Diego Schwartzman (95).

https://twitter.com/AATenis/status/1664242541443571712 Directo a 3R sin problemas



Tomás Etcheverry cosechó la mejor victoria de su carrera, primera a un top 20 y lo hizo sin perder sets. El platense de 23 años se metió por primera vez en 3R de un torneo Grand Slam



6-3 7-6 (2) 6-3 a Alex de Miñaur pic.twitter.com/wBEy2f2hyt — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) June 1, 2023

"Es una sensación increíble Me preparé para esto, lo vine a buscar y creo que jugué un gran partido", comentó exultante el platense luego de su victoria.

"Me costó cerrar el el segundo set, pero haber ganado ese tie break me dio la confianza necesaria, luego me solté y jugué mejor", añadió el argentino, quien espera por el ganador del cruce entre Cachín o Coric.

La actividad para los argentinos en París para esta jornada continuará con el mencionado partido de Cachín y también jugarán Francisco Cerúndolo, Genaro Olivieri, Guido Pella y Thiago Tirante.

Cerúndolo (23) jugará ante el alemán Yannick Hanfmann (65); Olivieri (231) frente al italiano Andrea Vavassori (148); Pella (423) ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (172) y Tiirante (153) lo hará frente al chino Zhizhen Zhang (71).