Roberto Tobar explicó su polémica decisión de anular el gol de River ante Vélez

El chileno rompió el protocolo al convocar a un asistente para cobrar: "Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. Por eso lo llamé"

El árbitro Roberto Tobar, quien adoptó en la noche de este miércoles una controvertida decisión al anular el gol de River ante Vélez por considerar que Matías Suárez rozó con el brazo la pelota antes de convertir, rompió el silencio debido a la polémica que se generó y más aún porque con ese tanto los millonarios forzaban un desempate a través de los penales. “Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. En ese momento, sentí que era importante otra visión de un integrante de mis compañeros de campo, por eso hago el llamado a Claudio Ríos para que él pueda chequear y me diera su opinión libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR”, explicó el chileno mediante un mensaje al romper el protocolo de procedimiento al convocar a su asistente para analizar la jugada.