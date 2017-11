Roberto Carlos y una confesión sobre su golazo de tiro libre

El gol de tiro libre que convirtió el defensor brasileño Roberto Carlos para muchos es la mejor ejecución de la historia. La pelota recorrió 35 metros, viajó a 137 kilómetros por hora e hizo una comba que dejó parado al arquero francés Fabien Barthez en el amistoso de 1997 entre ambos seleccionados. Pero el exlateral hoy reconoció que fue "un milagro".

Sobre el recordado tanto, Roberto Carlos dijo: "Ese gol es de los más importantes de mi carrera. La gente no lo veía posible porque estaba lejos, pero tenía la fuerza. Me puse completamente de frente a la pelota para que Barthez no entendiera lo que quería hacer, intentaba que él pensara que podía patear por encima de la barrera".

E inmediatamente agregó: "Cuando patee, ví que la pelota se iba completamente fuera pero el viento, que entró por la derecha del estadio de Lyon, la devolvió al arco. Es un milagro, algo que sólo sucede una vez en la vida. Veremos goles que se parezcan pero iguales, no".

Para cerrar, dijo: "Ese día me sentí importante para el equipo. No hablamos más sobre Roberto Carlos corriendo, corriendo ... Sabía que con Brasil o Real Madrid podría ser decisivo para ganar partidos".