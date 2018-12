River, con un par de incógnitas

Como ya es una constante en su accionar, pero especialmente a partir de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no dio indicios de cómo formará River mañana en su encuentro de semifinales ante el Al Alin, por las semifinales del Mundial de Clubes, instancia en la que el Millonario ingresó en forma directa. Las dudas estarían en la inclusión o no de dos hombres de suma experiencia para esta estructura, los capitanes Leonardo Ponzio y Jonatan Maidana, a quienes el DT les daría cierto descanso pensando en una hipotética final. La otra incógnita pasa por saber quién saldría si ingresa Rafael Santos Borré, quien no pudo estar en la final de la Libertadores ante Boca.

El conjunto dirigido por Gallardo realizó ayer su cuarto entrenamiento desde que arribó a Emiratos Arabes, proveniente de Madrid tras ganar la histórica final a su eterno rival en el estadio Santiago Bérnabeu. Y lo hizo a puertas cerradas, por lo que no está claro cómo formará el 11 titular que jugará mañana con el conjunto local. Sin embargo, la base sería la misma que venció a Boca y sólo habría un par de modificaciones, más por precaución que por necesidad, ya que es intenso el trajín de partidos que arrastra el equipo y las distancias recorridas. Por eso, el Muñeco haría descansar a Ponzio y a Maidana. En la saga central ocuparía el lugar vacante, Lucas Martínez Quarta.

La alineación sería la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Borré.

El que está habilitado para volver al ataque junto a Lucas Pratto es el colombiano Borré, quien se perdió la final de la copa por doble amarilla. Habitualmente en la dupla delantera titular, si regresa, hay que ver quién deja el lugar en el medio. En principio parecería ser Ponzio y seguiría Enzo Pérez jugando de 5.

Rodrigo Mora, por su parte, volvió a trabajar a la par del equipo aunque con ejercicios más livianos, luego de alternar entrenamientos y ausencias. El uruguayo sufre habituales inconvenientes con su cadera, lo que le impide estar en plenitud y quedó casi descartado para el partido de mañana. Y mientras tanto el que gana tiempo es el ex Newell's Ignacio Scocco, quien no pudo llegar ni siquiera a ocupar el banco de los suplentes contra Boca por una lesión que lo tiene a mal traer. Ahora Nacho se ilusiona con tener alguna posibilidad.

River y Al Ain se verán las caras este martes a las 13.30 en el estadio Hazza bin Zayed, que es el lugar donde este equipo hace de local. El ganador viajará a Abu Dhabi, donde tendrá lugar la final, el sábado. El miércoles Real Madrid se medirá con el Kashima Antlers, en la otra semifinal.

En otro orden, Gonzalo "Pity" Martínez, quien dejará River tras el Mundial de Clubes para seguir su carrera en el Atlanta United de la liga de EEUU, confesó que ya "le cuesta" irse del Millonario. "Me cuesta irme de River porque es un club que me dio mucho (llegó en 2015) y yo también creo que le devolví muchas alegrías", expresó el mendocino, quien partirá en medio del idilio total. "El hincha de River está más loco que yo. Me da un poco de risa todo lo que hacen y lo disfruto con ellos", cerró.