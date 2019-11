Perú se transformó. Más precisamente en Lima, donde las calles se vieron inundadas de hinchas de River y de Flamengo, protagonistas de la gran final de la Copa Libertadores que se jugará mañana, a las17. En el medio de todo esto y en las horas previas cargadas de ansiedades Marcelo Gallardo focaliza todas sus energías en conformar el once principal y no desviar la mirada al objetivo principal. Hoy el DT tiene una idea en cuanto a la formación, aunque también piensa en variantes a implementar de acuerdo a las circunstancias de juego para no tener que improvisar sobre la marcha.

En los últimos entrenamientos el entrenador dispuso cuatro alternativas diferentes para la final única. Pero en la cabeza de Gallardo no sólo está el armado del once inicial, sino también la búsqueda de variantes y soluciones para usar durante el transcurso del partido.

Con los treinta jugadores de la lista a disposición, el primer equipo del plan es el que viene siendo titular: el clásico 4-1-3-2 con Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco en el fondo; Enzo Pérez en el eje como contención; Nacho Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás De La Cruz adelantados; y Rafael Borré y Matías Suárez en el ataque.

Pero como plan alternativo el Muñeco tiene a mano a Paulo Díaz, un jugador que fue muy mencionado en los últimos días y que aparece como una especie de comodín. El jugador puede oficiar de defensor central, lateral por ambas bandas o volante de marca. Así, en una primera prueba, Gallardo colocó a Díaz en el fondo y dispuso el famoso 5-3-2 que utilizó en La Bombonera en la primera final de la última Libertadores.

Con ese esquema hubo dos conjuntos diferentes: uno con Exequiel Palacios y otro con Nicolás De La Cruz. En caso de optar por la línea de tres centrales más los dos laterales, que tomarán el rol de carrileros a la hora de atacar, uno de los dos saldría del equipo.

En tanto, la cuarta alternativa quizás fue la más imprevista: con la línea de cuatro defensores, ubicó al chileno como volante de marca en la zona central para liberar a Enzo Pérez. De esta manera, podría mantener el 4-1-3-2 o utilizar un clásico 4-4-2 según los posicionamientos. De todas maneras, son alternativas que tiene a mano.

Control antidóping

Tanto River como Flamengo recibieron la visita de los médicos de la Confederación Sudamericana de Fútbol y se les hizo un nuevo control antidóping del que participaron todos los jugadores convocados para el partido. No es la primera vez que se hace este control de cara a la final única, aunque en las otras ocasiones no fueron todos los nombres puestos bajo el chequeo, sino que se realizó un sorteo en la que fueron partícipes algunos de ellos.

Borré: “Estamos preparados”

Rafael Santos Borré aseguró ayer que encuentros como la final única son “los partidos que nos gustan”. Y agregó: “Confiamos mucho en nosotros, en lo que somos como grupo, sabemos lo que podemos dar. Estos son los partidos que nos gustan, estamos preparados para la final”, expresó. Borré, autor de dos goles en esta edición de la Libertadores, señaló que Flamengo es “un rival difícil, complicado, que intenta buscar los partidos como nosotros” y apuntó que necesitarán “mucha concentración” en el Monumental de Lima. “El que más concentrado y menos errores cometa tendrá más chances”.