River, Platense y un viejo "clásico"

Dicen que Roberto Goyeneche ya avisó que no lo molesten por nada del mundo está tardecita. Ya acomodó el palco que le tocó en el cielo y desde allí mirará, una vez más, a su querido calamar, que vuelve a codearse con uno de los grandes, como cuando el Polaco iba a la cancha de Cramer y Manuela Pedraza, en el barrio porteño de Saavedra. Platense enfrenta desde las 20.10 a River Plate, en un viejo clásico de barrio (ver aparte), por los octavos de final de la Copa Argentina en la cancha de Lanús.

El encuentro tendrá como escenario el estadio Néstor Díaz Pérez, la fortaleza granate, contará con el arbitraje de Ariel Penel y la televisación de TyC Sports.

El conjunto dirigido por Gallardo viene de eliminar a Villa Dálmine 3 a 1, mientras que el calamar derrotó a General Lamadrid 1 a 0.

El choque entre los dos equipos hace 19 años que no se da, habida cuenta que Platense descendió en 1999 y aún no pudo militar en la misma categoría que el conjunto millonario ni siquiera en el momento en que River se fue a la B, ya que los calamares estaban por entonces una categoría por debajo.

En los papeles, River es el candidato a pasar de ronda, en gran medida por la capacidad de sus individualidades, aunque en esta ocasión Gallardo no podrá contar con Exequiel Palacios, Franco Armani y Gonzalo "Pity" Martínez, afectados a la selección argentina.

Si bien Ignacio Fernández estaría en condiciones de poder actuar, Gallardo apostaría por el juvenil Cristián Ferreira y en el mediocampo la opción será Camilo Mayada o Nicolás De la Cruz.

El equipo de Vicente López, que conduce Fernando Ruiz, anda con ganas de pegar un batacazo y dar cuenta de River, apostando a los jugadores que vinieron estando presentes en este torneo, teniendo al delantero Daniel Vega como estandarte.

Se espera que el estadio de Lanús tenga gran cantidad de público, dado que pueden ir los simpatizantes de ambos equipos. El Polaco Goyeneche ya planchó su pañuelo marrón y blanco, el mismo que usaba en cada recital, y se apresta a vivir otra jornada de fútbol grande. El hincha más reconocido de Platense imagina una noche de gloria.