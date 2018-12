"No me voy a ir en este momento que el hincha está sufriendo", afirmó Tevez. El delantero de Boca Carlos Tevez expresó ayer que no se irá del club "en este momento", a casi una semana de la derrota en la Superfinal de la Copa Libertadores frente a River.

"No me voy a ir en este momento que el hincha está sufriendo", apuntó Tevez.

"Yo amo este club, amo la camiseta, tengo mucho para dar adentro de la cancha o desde afuera, desde donde me toque estar, para el año que viene pelearla de vuelta", aseguró.

Ante la duda sobre su continuidad, Tevez adelantó que quiere entrenarse para "ganar" la próxima Copa Libertadores: "Uno como hincha y jugador le quiere dar alegría a la gente. No poder dar esa alegría es un dolor muy grande. Ahora hablar es difícil", reflexionó.

"Estamos con bronca, odio, y pensar que perdés una final con River no es algo de todos los días. A la gente de Boca, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras, me quedo corto".

"Sabemos que la gente de Boca va a querer llegar de nuevo a la final y ganarla. Nosotros nos preparamos para eso, porque estamos en el mejor club del mundo", reconoció. Y felicitó a River por su título y confesó: "Nos ganaron dentro de la cancha. Sólo felicitar. Dejo las cosas como son. Nos ganaron bien dentro de la cancha un partido y un campeonato".





Gago fue dado de alta

Fernando Gago fue dado de alta ayer tras ser operado en la víspera de la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha, lesión que sufrió el domingo pasado durante la final de la Copa Libertadores ante River en Madrid. El volante fue operado en el Sanatorio Agote, en Recoleta, en una intervención que llevó a cabo el jefe médico del plantel boquense Jorge Batista.





Facebook y la Libertadores

Facebook se unió a las empresas que retransmitirán los partidos de la Libertadores y la Sudamericana entre que 2019 a 2022, anunció ayer la Conmebol. El máximo ente del fútbol sudamericano explicó que Facebook y Fox Sports transmitirán la final única de la Copa en señal abierta y en televisión por cable para la Sudamérica de habla española. La brasileña Globo y Fox Sports lo harán para Brasil.