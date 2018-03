River, necesitado por el triunfo, enfrenta a Chacarita

River, urgido por un triunfo, chocará esta tarde ante un frágil Chacarita en la continuidad de la Superliga.

Gallardo le dará descanso a Leonardo Ponzio y en su lugar ingresará Ignacio Fernández y además tendrá su oportunidad el colombiano Juan Quintero.

Además, en la defensa entrarán Jonatan Maidana y Marcelo Saracchi por Lucas Martínez Quarta y Milton Casco.

En el ataque dejará su plaza Ignacio Scocco y lo reemplazará Rodrigo Mora.

Chacarita tendrá dos variantes: Nahuel Menéndez y Joaquín Ibáñez en el mediocampo por Alejandro Gagliardi y Juan Imbert.

Racing, con una racha victoriosa y fortalecido porque tiene a la figura del momento, Lautaro Martínez, intentará estirar su serie cuando reciba a Vélez, que viene de lograr un buen triunfo sobre River.

Si bien Racing está lejos del líder Boca, su gran remontada le permitió instalarse en la zona de clasificación a las copas.

Vélez tiene como principal misión engrosar el promedio para no tener ningún problema este año, algo que no está lejos de lograr, y para no sufrir en el futuro.

En Tucumán, Atlético y Defensa y Justicia protagonizarán un duelo trascendental en la carrera por ingresar en la zona de competencias internacionales.