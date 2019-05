No podía ser de otra manera. Todas las tribunas del Monumental se pusieron de pie ni bien Ariel Penel pitó por última vez. No era para menos. River Plate lo pasó por arriba a Atlético Tucumán. Luego de caer 3-0 en el José Fierro el sábado, no cabía otra que hacer cuatro goles para clasificar a las semifinales de la primera Copa Superliga. Y River Plate los hizo. Pero claro, en el medio, como en el partido de ida, el que lo amargó fue Javier Toledo. Metió la suela en un centro en el inicio del complemento y esa conquista significó el pasaje a la penúltima fase del gallardo equipo de Zielinski. El 4 a 1 no alcanzó por el valor del tanto de visitante. Pero fue para el aplauso igual.

Quien diría que el héroe del ascenso canalla en el 2013, el que convirtió los tres goles en Jujuy, seguiría con esta vigencia a los 33 años. “Lo que sufrimos en los últimos minutos fue tremendo. Enfrentamos al último campeón de América. Ellos tuvieron una dinámica tremenda y la cancha nos parecía enorme. Nos desbordaron siempre, nos metieron en un arco y sólo con garra y corazón pudimos clasificar”, dijo con sinceridad el artillero, que en Tucumán marcó dos goles. “Por más que River hizo un gran partido, pasamos nosotros”, señaló a su vez Cristian Lucchetti, el que apareció siempre en la imagen de la TV.

Es que River fue por momentos arrollador, con un Pratto tremendo, autor de dos goles. El primer tiempo finalizó 2-0, con el segundo del Oso y el primero de taco de Nacho Fernández, y parecía que era cuestión de tiempo que el equipo de Gallardo diera vuelta la serie. Pero en el minuto 5 del complemento, a un centro desde la izquierda Toledo le puso la suela y parecía el fin millonario.

Sin embargo, enseguida descontó Suárez, faltando 6’ Pratto le puso la cabeza a un córner y hasta el instante final rondó la sensación de que el 5º salvador de River estaba al caer. Pero no pasó al cabo, Atlético Tucumán aguantó como pudo sin poder tenerla más de diez segundos y el gol de Toledo lo llevó a las semifinales donde enfrentará a Tigre.

A River le queda la Recopa Sudamericana antes del receso. Pero se fue de esta Copa con la frente en alto.

Sólo un grande puede estar en semis

El gol de Matías Pérez Acuña en el final del partido en el Cilindro y el de Javier Toledo en el inicio del complemento en el Monumental fueron determinantes para que el campeón de la Superliga, Racing, y el de la Copa Libertadores, River, quedarán afuera de semifinales. Ahora de Vélez depende de que no quede ningún “grande” en la instancia decisiva, ya que clasificaron Tigre y Atlético Tucumán, y lo harán Gimnasia o Argentinos. TNT Sports y Fox Premium, para nada chochos.