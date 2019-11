Riquelme juega en la oposición

Juan Román Riquelme rompió el silencio e hizo estallar al mundo Boca. El máximo ídolo del club oficializó que acompañará a Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini en las próximas elecciones presidenciales. El ex capitán xeneize irá como vicepresidente segundo y afirmó: “Espero que ganemos con los votos de la gente”. En diálogo exclusivo con Fox Sports, Riquelme informó: “La decisión que yo tomé es que voy con Ameal y con Mario Pergolini. Agradezco al oficialismo que intentó convencerme, pero quiero que el hincha de Boca se entere por mí. Estoy contento, siento que tengo posibilidades de volver al club. He hablado bastante con ellos, voy a ir como vicepresidente segundo. Su gente se comprometió a ayudarme. No estoy preparado para ser presidente”.

En esa misma línea, Román agregó: “Yo pedí unidad de los candidatos porque era lo que tenía que hacer. Sabía que era complicado y no se pudo. Yo hago lo que siento, lo que creo que está bien. Pasó lo que sabía que podía pasar: imposible juntar a todos. Mi postura va a ser ayudar al club. El día que perdimos con River, pensé en volver al club”. Para cerrar, Riquelme remarcó: “Pedí que se junten, no se pudo. Yo a Beraldi le tengo cariño, pero hablé hace muchos meses, fue el único que no se comunicó conmigo y no tuve la suerte de hablar con él. Me han llamado del oficialismo y del lado de Ameal luego de pedir la unión, pero Beraldi no”.

“Hablé bastante, voy a ir de vice segundo, tanto Ameal como Mario se van a comprometer a acompañarme en el club. Claramente sé que no estoy preparado para ser presidente de mi club pero me iré preparando para ver si en cuatro años puedo estar preparado para hacerlo. Si la gente nos elige voy a hacerme cargo del fútbol”, agregó.

Román y el partido despedida

“El tema del partido va a tener que esperar. Esa es la verdad. Primero creo que es lo normal. Mi partido tiene que ser algo divertido, una fiesta y no me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones. Lo más importante es el club. Al que le toque ganar, ojalá que me den permiso si se podrá en junio, antes de la Copa América, me parece que no hay nada y es un buen momento para que la gente la pase bien. Tenía ilusión de hacerla ahora, estaba todo preparado pero va a tener que esperar”.

“Tiene que ser una fiesta, no tiene que haber nada. No tiene que molestar a nadie. Repito, lo más importante es mi club. Al que le toque ganar, que maneje a nuestro club de la mejor manera. Y al que le toque ganar me de permiso en junio, ahí sería un buen momento. Voy a insistir a ver si Messi puede jugar un ratito con mi hijo en la Bombonera. No quiero que mi partido esté metido en medio de unas elecciones”.