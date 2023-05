"Pido a los hinchas que hagan memoria y no se dejen llenar la cabeza por gente mala que quiere al club para hacer política. Este Andrés Ibarra (dirigente del PRO y ex funcionario macrista) no sé quién es, pero dentro de poco dirá que se perdió la final de Madrid (vs. River) por Riquelme", ironizó el ídolo xeneize en una nota con el canal TNT Sports.

"Yo no tengo jefe y sé que les molesta que no sea empleado de ellos. Con nosotros Boca volvió a ser un club de fútbol", desafió Román, deseoso de hacer un descargo por los cuestionamientos por el presente deportivo del equipo.

"Al hincha de Boca le pido por favor que entienda el juego, que tenga paciencia. El club está bien, competimos bien, es lógico que los muchachos algún semestre no puedan competir por el torneo, pero partidos como el de hoy lo hacen muy bien y es muy bueno", reclamó.

https://twitter.com/EternoDiez/status/1652530625323102208 Hagan memoria y no se dejen llenar la cabeza con esta gente mala que no quiere al club. pic.twitter.com/lNjFD9V4AA — Juan Román Riquelme (@EternoDiez) April 30, 2023

El histórico ídolo del xeneize destrozó a la gestión de Daniel Angelici en Boca: "Nunca vi nada igual, jugaba en este club y mandaban a criticarme todos los días. Ustedes tienen memoria, un día dije 'esto está todo armado'. A un periodista le tuve que decir: 'Si Boca juega mal, ¿qué queda para los demás si Boca acaba de ser campeón?' Si yo digo que desde diciembre del 2021 hasta hoy el único que festeja es Boca, ¿qué queda para los demás?".

Además, no confirmó su candidatura para las elecciones de fin de año en Boca: “Voy a ser bostero hasta el día que me muera. Volvimos a ser un club de fútbol. Cuando era chiquito, mi viejo me hizo bostero y me hice hincha de este club. Esta gente es hincha de su partido político, no quieren al club. Tendrían que venir, apoyar y festejar cuando Boca gana”.