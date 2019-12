Riquelme dejó plantado a Mauro Viale en las puertas de América

Uno de los temas del día fue la sorpresiva visita de Juan Román Riquelme al programa televisivo "Intrusos". La entrevista al exfutbolista de Boca Juniors por parte de Jorge Rial, conductor especializado en temas de espectáculos fue llamativa, porque la charla no fue por un romance, divorcio o incursión del ídolo xeneize en alguna cuestión artística. Sino por las elecciones presidenciales del club de La Ribera que se desarrollarán el domingo próximo.

Pero la rareza del hecho tuvo un bonus track, porque cuando Riquelme comenzaba a retirarse de los estudios de América, con una multitud en la calle que se acercó a saludar al crack boquense, apareció Mauro Viale, quien en ese horario conduce su propio programa en A24, canal informativo del grupo empresario.

Embed Dale RT al mejor video del año. Riquelme declarando DESNUDO. ¿Pidió plata? Jaja, desmentido.pic.twitter.com/zP5iVs3N4x — #RIQUELME2019 (@fotosroman10) December 4, 2019

Viale quiso hacerle una nota por asalto, con micrófono y una cámara transmitiendo en vivo. "Permiso, abran paso...", se lo escucha decir a Mauro, haciéndose lugar entre los fanáticos que intentaban un recuerdo de Riquelme. "Perdón. ¿Me dejás un minuto en vivo? Román, estamos en vivo para A24, Mauro Viale...", se presentó.

El gesto de Román fue característico. "¿Cómo andá, bien?", lo saludó escueto y cortante el excapitán boquense al tiempo que se alejaba del lugar. "Me tengo que ir, me tengo que ir...", alcanzó a decir mientras lo abrazaba a Rial. Y se fue sin hacer más declaraciones, con Viale ahí petrificado.

"Eh, pero... Está bien... ¡qué desagradable, che!", se quejó Mauro, claramente sorprendido por el desplante de Román. "No puede decir nada? Lo he relatado... no, no lo he relatado. Lo perdí, que tipo tan desagradable, pero se fue... qué maleducado", completó.