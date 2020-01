El partido se moría. Central empujaba, pero no encontraba claridad para dar vuelta el resultado. Hasta que cuando se llevaban jugados 4 minutos de tiempo adicional, Fito Rinaudo maniobró con el balón, amagó, buscó pase, pero de pronto se le abrió un hueco y sacó un bombazo bajo desde fuera del área que se metió abajo del palo izquierdo del arquero y se convirtió en el gol del triunfo y del desahogo en Arroyito.

"Estoy muy contento por conseguir el objetivo que nos propusimos, necesitábamos sumar para continuar ahí arriba o por lo menos estar cerca, y ahora con esta victoria estamos muy cerca de la punta, así que estoy feliz, más allá del gol y la alegría por el equipo, por el resultado", analizó Fito, que además de marcar el gol de la victoria, fue la figura del partido.

El volante central canalla reconoció que "en un momento nos la vimos negra, no le podíamos encontrar la vuelta, entramos en la desesperación. En el primer tiempo tuvimos varias ocasiones y no concretamos, pero por suerte lo pudimos dar vuelta y ahora a descansar en paz".

"ERA MUY IMPORTANTE GANAR ESTE PARTIDO"#SuperligaxFOX | Fabián Rinaudo habló luego de la gran victoria de Central ante Huracán.

A la hora de calificar el gol, lo consideró como "una gran alegría" y admitió que "es un camino largo y a veces no te queda y te da bronca, o te queda y no la embocas, hoy por suerte entró y sirvió para ganar, por eso quizás la alegría y la emoción".

Rinaudo también reconoció, en diálogo con Fox Sports ni bien terminó el cotejo, que "el murmullo de la gente me hizo decidir en la jugada del gol. Estaba esperando y justo se me abrió el hueco, no digo que le pegué ahí, pero le pegue fuerte y que vaya donde quiera. Conseguimos los tres puntos, conseguimos la victoria, es fundamental por la gente, por nosotros y para seguir prendido ahí arriba, así que dimos un pasito más".

Sobre el objetivo y s pensaban en el campeonato, Rinaudo fue prudente y cauto. "No, este partido lo teníamos que ganar, lo ganamos, era fundamental por todo el laburo que venimos haciendo y para darle continuidad al buen final que tuvimos en las cinco fechas del año pasado. Por eso esta alegría desbordada por el grupo y por el club".