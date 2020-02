Fabián Rinaudo volvió a ser la figura del partido en el triunfo ante Gimnasia. El volante central del canalla se comió la cancha, valoró como "muy importante" la victoria ante el Lobo y admitió que fue "muy duro" jugar contra el club del que no solo es hincha, sino también el que le dio todo.

"Fue un triunfo importantísimo para Central, sobre todo cuando pensamos donde estábamos cuando arrancamos y donde estamos ahora. Dimos un paso importante", reflexionó el volante ni bien terminó el partido.

Fue difícil jugar contra mi historia, contra el el club que me dio todo, que me cobijó"

Y después le dedicó unas palabras a su ex club. "Pero hay una parte de mi corazón que me dice qué hiciste, pero esto es fútbol y hoy me debo a Central. Fue difícil jugar contra mi historia, contra el el club que me dio todo, que me cobijó, porque no solo jugué en contra de mis excompañeros con los que que hace un año jugamos una final contra Central. Hay un montón de sensaciones raras, demasiado duro, aunque sin dramatizar porque esto es fútbol y es mi trabajo. Hay una parte mía que está alegre por Central y una parte trise por Gimnasia, que cada vez que pierde me duele en el alma", justificó sobre o que significó enfrentar al club del que es hincha.

FOX Sports Argentina on Twitter "ES UN TRIUNFO MUY IMPORTANTE"#SuperligaxFOX | Fabián Rinaudo habló tras la victoria de Central ante Gimnasia y agregó: "Es difícil jugar contra Gimnasia y contra mí historia". pic.twitter.com/dRMUGFKlff — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 16, 2020

Rinaudo también se refirió al saludo que tuvo con Maradona en el entretiempo. "Sí, Diego fue el DT que me hizo debutar en la selección, allá por 2008, cuando tenía pocos partidos en Gimnasia. Me dijo que no me había reconocido. En el entretiempo vino y me saludó. Es un placer enorme que me reconozca, que me diga lo que me dijo. Siento una gran admiración por lo que fue y le dio a todos los argentinos. Hoy esta en un lugar que quiero mucho, lamentablemente hoy nos tocó ser rivales, pero el cariño quedó demostrado al igual que con todos mis excompañeros", sentenció el volante que otra vez se convirtió en el punto más alto del canalla, en un partido en el que hubo pocas ideas y mucha imprecisión.