El volante de Central Fabián Rinaudo destacó que el clásico del domingo ante Newell's en el Gigante, desde las 15.30 y con el arbitraje de Andrés Merlos, "no es un partido más, es el partido de mayor responsabilidad que tenemos en el año" y destacó que para el mismo hay que "trabajar y concentrase más que nunca".

En conferencia de prensa este mediodía en el predio de Arroyo Seco, Rinaudo señaló que el clásico ante Newell's "no es un partido más, es el partido de mayor responsabilidad que tenemos en el año. Nos estamos preparando, absorbiendo lo mejor de la pasión y todo lo que significa el Clásico, pero muy concentrados en lo que tenemos que hacer".

El volante exGimnasia dijo que el plantel está "trabajando muy bien, nos vino bien el parate para prepararnos, para recuperar a algunos golpeados. Uno absorbe la energía, la pasión con la que se vive la semana, pero tiene que aplicarse, trabajar y concentrarse más que nunca".

"El jugador que corre un poquito menos por jerarquía o por edad, en estos partidos vuelve a tener 20 años".

Para Rinaudo, viejo conocedor de antiguos clásicos contra Estudiantes, este clásico no es uno más: "Uno está desde hace años en esto y sabe que este clásico es especial, es particular. Uno sabe que el domingo no va a ser un día más, estamos obligados a ganar", al tiempo que se mostró "feliz de poder jugarlo, feliz de toda esta pasión y lo que genera" aunque destacó que también es "la semana de mayor concentración".

"Me imagino una fiesta, llegando al Gigante y que este todo explotado como siempre. Siento que va a hervir, como en todos los Clásicos"

Y luego acotó: "El jugador que corre un poquito menos por jerarquía o por edad, en estos partidos vuelve a tener 20 años por la adrenalina y la pasión de la que hablamos".

"Me imagino una fiesta, llegando al Gigante y que este todo explotado como siempre. Siento que va a hervir, como en todos los Clásicos".

Sobre cómo encararía Central el partido, Fito destacó que "la forma y la manera en que enfrentamos cada partido es la de un grupo que está consciente, que trabaja con coherencia. Cada partido nos jugamos la vida y en este partido no va a ser la excepción".

"Venimos de menor a mayor desde que llegó Diego (Cocca) y este cuerpo técnico. Costó en varios aspectos y de a poquito lo vamos mejorando, pero también considero que siguen faltando algunas cosas y que siempre hay cosas por mejorar"

Acerca de si particularmente en un partido como este el canalla estaba obligado a ganar, el mediocampista señaló: "De local hay que ganar sí o sí y más esta clase de partidos. Obligados a ganar estamos siempre".