Ribas tiene todos los boletos para ser titular en el clásico

Lucas Gamba estuvo en duda desde el momento en que terminó el partido con Colón. Sebastián Ribas integró el equipo titular en cuanto trabajo táctico y futbolístico el técnico hizo en estas últimas dos semanas. No hubo otra variante probada por el técnico, quien en la conferencia del viernes dijo que Gamba “tiene muchas chances de jugar”. Ayer, en el último entrenamiento, otra vez Ribas estuvo entre los once, para los trabajos de pelota detenida. Datos muy puntuales, que vistos y analizados de manera aislada pueden no decir mucho, pero que encadenándolos entregan una vaga idea de lo que podrá ser el equipo de Central que esta tarde salte al campo de juego para enfrentar a Newell's. La lógica tiene una sola lectura: Ribas es quien tiene más chances de jugar. Si eso ocurre, será la segunda vez en 15 partidos que Cocca apuesta por una delantera con dos 9 de área.

Cocca jamás confirmó un equipo desde que llegó a Central y era lógico que no lo iba a hacer en esta ocasión (su intención de esconder lo llevó barrer del estadio a los empleados del club). Está el dato objetivo que Ribas estuvo en todos los trabajos tácticos y también en el de pelota parada de ayer y eso es incontrastable. Después, si Cocca haya querido utilizar las piezas de esa forma para después despacharse con otra cosa, es algo que sólo el entrenador sabe.

En realidad hasta aquí de lo que más se habló es si Gamba llegaba o no en condiciones después del desgarro en el cuádriceps que sufrió en el último partido (el propio jugador pidió el cambio). Hubo un trabajo especial que se hizo sobre el muslo del delantero y del que todos están satisfechos. Es una realidad que el ex Huracán está recuperado (las últimas tres prácticas las hizo a la par del resto), pero ponerlo desde el arranque implicaría una apuesta arriesgada.

“Lucas está bien. Hizo un esfuerzo muy grande como para poder estar. Tiene muchas chances de jugar”. Con esas palabras Cocca intentó ponerle más misterio a la cosa. De lo que nadie duda es que no es lo mismo utilizarlo desde el primer minuto, donde la exigencia es mucho mayor, que hacerlo (de ser necesario) en el final, con una defensa rival más desgastada. Esa lectura se hizo.

En algún momento se habló incluso de la chance de Joaquín Pereyra, pero el técnico jamás la puso en práctica en estas dos semanas. Por eso, Ribas es quien más posibilidades tiene. Estuvo en no menos de cinco o seis trabajos tácticos y futbolísticos y es eso lo que lo pone un escalón por encima del resto.

Después, si Cocca entiende que el equipo debiera “jugar a otra cosa”, es otra cuestión. Seguramente con Ribas en cancha las formas serán distintas, pero al menos es la única variante sobre la que trabajó un técnico que en los 14 partidos que lleva dirigidos en Arroyito sólo una vez (ante Libertad, por la Copa), utilizó dos 9 de área (Riaño-Zampedri). Quizá hoy sea la segunda, siempre y cuando Cocca decida en función de lo que probó y privilegie el trabajo por sobre la sorpresa.

De los 19 convocados, uno se quedará afuera del banco

La lista de concentrados que armó Cocca es la misma que frente a Colón. Ayer, tras el entrenamiento matutino en el Gigante, el DT viajó a Arroyo Seco acompañado de 19 jugadores. Como alternativa (siempre que Ribas sea titular) estarán: Ayala, Novaretti, Colazo, Ortigoza, Pereyra y Gamba. Todo parece indicar que el puesto restante lo disputarán Jonás Aguirre y Alan Marinelli. Ante Colón quedó afuera Marinelli, quien mantiene su ilusión justamente por no haber sido bajado (al menos en el que lo hicieron otros chicos) al equipo de reserva.