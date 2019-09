Ribas se acerca al arranque

Diego Cocca tiene diagramada para hoy la práctica formal de fútbol (en el Gigante) y recién mañana enfrentara los micrófonos para entregar las sensaciones ya a escasas horas del clásico. Lo que seguramente no hará es confirmar el equipo, amén de que se trate de un comportamiento habitual de parte del entrenador en la previa de cada partido. Y si por el momento no hay confirmación es porque el DT esperará para ver qué suceda con Lucas Gamba (ayer se incorporó al grupo, ver aparte), aunque las mayores posibilidades apuntan a que ocupe un lugar en el banco de relevos. Así, Sebastián Ribas tendría su bautismo de fuego en Central desde el primer minuto. La seguidilla de trabajos tácticos entre los supuestos titulares lo pone con un pie y medio dentro del equipo.

Un rato más de fútbol fue lo sucedido en el entrenamiento matutino de ayer en el predio de Arroyo Seco. Y una vez más el centrodelantero fue el elegido por Cocca para suplir la ausencia de Gamba y formar dupla de ataque junto a Claudio Riaño. Si el técnico tiene previsto analizar alguna otra variante sólo le quedaría la práctica de hoy. Es por eso que a esta altura suena difícil que se atreva a probar algo distinto, que no sea, por supuesto, la incorporación de Gamba.

De inclinarse finalmente por Ribas, Cocca estaría realizando una apuesta que prácticamente nunca utilizó. Esto es: jugar con dos delanteros de área. Siempre apostó (en la mayoría de los casos fue Maximiliano Lovera) por un jugador que pueda bajar en busca de la pelota.

Pero lo dicho, Ribas está hoy un paso adelante del resto por haber sido la única alternativa que probó. En los cinco partidos que disputó el canalla en la Superliga el lungo delantero participó en todos, pero ingresando desde el banco de suplentes, y siempre en lugar de Riaño.

Ahora, con la lesión de Gamba el técnico se vio en la obligación al menos de trabajar sobre una variante sabiendo que el aporte de Ribas puede tener un impacto de mayor o menor implicancia, pero que la forma de jugar del equipo en cierta forma se verá alterada.

Tras algunas pruebas que realizó la semana anterior, el pasado martes también se hizo tiempo para probar lo que sería la dupla de ataque del domingo junto al mediocampo titular (Rius, Rinaudo, Gil y Zabala) en dimensiones reducidas, pero con algunas directivas claras.

Y ayer insistió. Aun sin utilizar todo el largo de la cancha, el técnico no se apartó del libreto que venía utilizando. Fue nuevamente el turno de Ribas, cuando ensayó no sólo algunos movimientos de ataque, sino que hizo especial hincapié en el retroceso del equipo.

¿El probable para el clásico?: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri y Brítez; Rius, Rinaudo, Gil y Zabala; Riaño y Ribas.

Tres entrenamientos tiene Cocca por delante para empezar a definir. Sin dudas el más importante será el de hoy por la mañana en el estadio, en lo que será el ensayo formal de fútbol. De sentir que tiene alguna mínima esperanza de que Gamba pueda ser de la partida, será hoy "el" día para probarlo. Por lo pronto, los días que el ex Unión y Huracán le dedicó a los trabajos de rehabilitación (kinesiología y gimnasio) le jugarían en contra para mantener su lugar entre los once. Pero, lo más importante, es que después de unas cuantas pruebas en campo, Ribas siempre estuvo por encima del resto y de no mediar imprevistos tendrá el domingo su primera chance de ser titular, nada menos que en un clásico.