Ribas por las dudas está ahí

Mientras aguarda por la plena recuperación de Lucas Gamba, Diego Cocca trabaja sobre las alternativas que tiene a mano en caso de que el delantero no esté el domingo para jugar desde el arranque y a esta altura ya hay una tendencia muy marcada en ese sentido. Sebastián Ribas es el que compró más boletos para ser titular si el ex Huracán y Unión no llega al ciento por ciento desde lo físico. Es que ya lo probó la semana pasada y ayer, en medio de un trabajo específico, paró el mediocampo habitualmente titular, junto a Riaño y el propio Ribas, durante dos de los cuatro segmentos de los trabajos en espacios reducidos.

Tras la entrada en calor y un largo trabajo con pelota, el cuerpo técnico dividió el grupo en cuatro, para hacer un reducido en dos canchas. Lo notorio fue que mientras tres de los equipos esperaban el inicio del trabajo, el técnico estuvo varios minutos hablando con seis futbolistas, en ese momento con pecheras verdes. Los futbolistas en cuestión eran Rius, Rinaudo, Gil, Zabala, Riaño y Ribas. A ellos, Cocca les dio demasiadas indicaciones, carpeta en mano, respecto de la forma en la que pretendía que encararan el ejercicio.

Cada uno de esos minipartidos duró alrededor de 10 minutos y ese grupo de jugadores estuvo junto en dos ocasiones. Es que después de la primera secuencia, el técnico los cambió de cancha y allí los intercaló. Por ejemplo, Riaño fue para un equipo y Ribas para el otro. Lo propio ocurrió con los mediocampistas. Pero en el tercer segmento sucedió algo similar. Nuevamente Cocca les entregó las pecheras verdes y volvieron las indicaciones, supuestamente para trabajar algunos movimientos e instancias del juego, distintos a lo que había ocurrido al principio. A todas luces era el mediocampo titular y la dupla de ataque que, al menos hoy, tiene más chances de jugar el domingo. En ambas circunstancias se pararon frente a Rochi González, Novaretti, Ojeda, Colazo, Villagra y Lo Celso.

Esa cancha (la más alejada de la visión de la prensa) tuvo en un par de ocasiones también la presencia de la defensa titular: Molina, Caruzzo, Barbieri y Brítez, más el aporte de Ortigoza y Pereyra.

Este trabajo de ayer, que tuvo mucho de informalidad, es un agregado importante a lo ocurrido la semana pasada, en la que Ribas fue probado entre los titulares ante la ausencia de Gamba. Cocca tiene otras variables a las que echar mano, pero si hasta aquí no las probó, difícilmente lo haga en los pocos días que restan para el clásico ante Newell's, especialmente porque cualquiera de ellas (Pereyra, Colazo, Jonás Aguirre) implicaría el movimiento de uno o más jugadores del puesto en el que se vienen desempeñando. Igual todo puede pasar y mientras no haya confirmación cualquier prueba valdrá la pena. No obstante, lo sucedido hace unos días y la insistencia de ayer, Ribas parece estar ahí, un paso adelante del resto.