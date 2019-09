Riaño: "Deseaba mucho marcar"

Otra vez fue determinante. Claudio Riaño tuvo una tarde para enmarcar. Clavó el gol del empate y fue la figura del clásico más pasional del país. El delantero de Central apareció en la conferencia de prensa exhibiendo un calmo temple. Enfundado con el buzo oficial del club, el punta fue dejando diversos conceptos tras la contienda. "Sí, fue un partido parejo", sostuvo de movida con convicción y sin necesidad de apelar a frases tribuneras. "Haber convertido fue importante. Sobre todo de manera rápida tras el gol de ellos", acotó casi en el mismo momento en que se inclinó hacia adelante de manera espontánea y confesó "ay, casi que se me acalambró la pierna". Luego afirmó que "deseaba mucho marcar en este encuentro. Lamentablemente no fue el resultado esperado pero fue un encuentro especial". Más tarde hizo hincapié en el aspecto físico, donde el elenco auriazul dejó constancia de haber terminado el derby entero. "Creo que estamos muy bien y es un plus que tenemos con respecto a otros rivales, al menos así lo venimos demostrando en los minutos finales". El hecho de haber empatado por cuarta vez al hilo no es una barrera de crecimiento para el atacante canalla. Tampoco le genera preocupación "porque estamos creando una identidad y el grupo está bien. Este el camino, pese a que tenemos que mejorar. Aunque a la vez es muy importante no perder". Antes de dejar el colmado recinto, el 9 fue contundente al declarar que "esto es largo y hay que seguir así. Somos un equipo muy duro y estamos muy comprometidos por el club. Dejamos en claro en cada partido que nos matamos por esta institución".