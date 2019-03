Reynoso disfruta el buen presente

Emanuel Reynoso, titular en los últimos dos partidos de Boca y autor del mejor gol de la última fecha, dijo ayer que se siente "más cómodo con la confianza que me dan (Gustavo) Alfaro y mis compañeros, me divierto y juego con responsabilidad", y aseguró que el tema de casi no haber jugado cuando Guillermo Barros Schelotto era técnico de Boca "ya fue".

Cuando asumió Alfaro como nuevo DT, Reynoso contó que habló con él e hizo "una buena pretemporada. Me puse muy contento de quedarme en Boca. Siempre estuve al ciento por ciento para cuando me necesitaran y trato de hacer lo mejor cada vez que me toca jugar", añadió. Sobre su gol, expresó: "Lo venía buscando hace mucho. Es verdad que fue parecido al de Messi, pero él hizo miles y yo uno. No hay comparación".