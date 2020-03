Reutemann hace camino al andar

"No es ninguna presión el apellido”, dice muy seguro. "Es un orgullo”, aclara. Y enseguida remarca lo inevitable, más allá del parentesco que lo liga a uno de los grandes íconos del automovilismo argentino de todos los tiempos: "Trato de hacer mi propio camino”. Es Ian Reutemann el que habla con Ovación Grip, el sobrino tercero del gran Carlos Alberto Reutemann, que ayer en el Mouras de La Plata cumplió su 2ª carrera en la 3ª categoría de la ACTC con 16 años. El que tiene todos los récords precoces en la estructura más importante del automovilismo argentino, haciendo pole position y ganando series con apenas 15 años, y carreras con 16, pero sabiendo que en el TC Mouras todo será más difícil como lo comprobó ayer. Por un pelito se le escapó el título a este hijo único de Mauricio y Guillermina, que cursará el 4º año en una escuela técnica de su pueblo, Humboldt, y sueña además de poder llegar al TC con tener el carné de conducir.

Después de salir cuatro veces campeón en karting, de incursionar en autos de fórmula en Santa Fe, Buenos Aires y hasta intentar hacerlo en Europa, el año pasado se subió a los pesados autos del TC Pista Mouras donde rápidamente sobresalió. Quizás pecó de inexperiencia en la definición del campeonato en La Plata, donde llegó como líder y arriesgó demasiado en la largada de la serie con quien era su principal contrincante y luego se coronaría, pero así corre. Para adelante, con ímpetu y seriedad, al punto que en la final largó del fondo y le faltó uno o dos giros

más para alcanzar el resultado que le daría el título. No pudo ser, pero el pibe que en días cumplirá 17 años, está feliz con lo hecho y lo aprendido, dio vuelta la página y va por más, ahora que ascendió al TC Mouras.

Ascendiste de categoría y estás representando a la provincia en el TC Mouras, imagino con expectativas de futuro en el TC.

Vamos a ver qué pasa. Todavía nos quedan varios años para lograr eso, pero voy a trabajar con todo para concretar ese sueño de llegar al TC, que es el de todo piloto que compite en el país. Espero cumplir un buen año. El equipo trabajó muy duro para tenerlo y haremos todo lo que esté a mi alcance para destacarme.

¿Qué significa ser el pibe récord dentro de la estructura de la ACTC?

La verdad que mucho. No me lo esperaba, era algo soñado para mí y que se me dieran todas esas cosas es una locura. No me cansaré de agradecerle a toda la gente que lo hizo posible, a los sponsors, a todo el equipo. Ellos fueron los que me ayudaron a estar aquí, como toda la gente de Humboldt.

Evidentemente tenés un apellido fuerte en el automovilismo, más allá del parentesco lejano con el Lole, pero la sensación es que si no hubieras hecho todo lo que hiciste en el 2019 no hubieras tenido la repercusión que tuviste.

Es así. Siempre trato de hacer mi propio camino, haciendo lo que me gusta. Venimos bastante bien y espero simplemente trabajar de la misma manera para continuar así.

¿Qué es el apellido Reutemann para vos? ¿Un orgullo, una presión?

Presión no, es un orgullo. Y es el apellido que me tocó. Con todo lo que significa en el automovilismo trato de representarlo de la mejor manera pero sin ninguna presión ni nada por el estilo.

Sos muy chico y la historia del Lole pasó hace mucho. ¿La conocías? ¿Llegaste a hablar con él?

Sí, sí, la conozco la historia. Tuve una charla con él una vez en persona, hablamos por supuesto de automovilismo y la verdad es un grande, en el país y afuera.

En 1978 Reutemann ganó cuatro carreras en su último año en Ferrari, vos ganaste la misma cantidad en tu primer año en el Mouras. Es una enormidad.

Totalmente, fue algo soñado, como los récords que obtuvimos el año pasado. Es algo que me puso muy feliz y me dura.

Te faltó un pelito para coronarte campeón, imagino te puede quedar esa espina clavada. ¿Qué te faltó realmente?

Redondear la última carrera y un poco lo que pasó en la serie. Tuve varios roces en la final además. Pero más allá de que no pude lograr el campeonato, quedé muy contento por todo lo que hicimos, por todo lo que aprendí, que es lo más importante y espero me sirva para los próximos años.

Mencionás la serie, donde te tocaste con Matías Frano. ¿Te arrepentís de haber ido a fondo en la largada para poder ganarle la posición?

En ese momento pensé que era lo mejor. Después con el diario del lunes se pueden analizar más cosas, pero me salió eso y para la próxima ya tendré más experiencia y lo manejaré de otra manera. Pero estoy conforme por todo el año.

¿Seguís pensando que te tocó?

Fue una maniobra compartida. Ninguno de los dos aflojó. Fue emotivo, eso sí.

Además te faltó una vuelta nomás para ser campeón.

Con una vuelta más creo que hubiéramos estado bien, pero la verdad dejé de pensar en eso. Pasé la página y estoy enfocado en este año, que me ilusiona que sea muy bueno.

¿Qué fue lo que aprendiste?

Un montón de cosas. Desde el manejo del auto, el saber aprovechar las gomas y hasta el conocimiento de los circuitos. De todo, en realidad.

La sensación es que hay un equipo más fuerte que en 2019, donde no les va a faltar nada.

El equipo sí, pero no sé si económicamente vamos a estar bien. Nadie puede estarlo. Nosotros estamos muy complicados desde ese punto de vista pero trataremos de sacarlo adelante.

¿Es fundamental sacar buenos resultados de entrada para eso?

Creo que hay que ser regulares en todo el año y tener siempre buenos resultados. Para eso estamos enfocados.

¿Qué hacés habitualmente, debajo del auto?

Estudio en la secundaria, estoy en cuarto año y trataré de terminarlo, que siempre es difícil por las faltas y el estudio en sí. No me quedó ninguna materia pendiente, por suerte.

¿El carné todavía no lo tenés?

No todavía, pero creo que durante este año espero que sí me lo den (risas).