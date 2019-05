Reuniones y charlas por Zabala y Acevedo

Ayer fue otro día movido para la dirigencia de Central. También para el secretario técnico Raúl Gordillo, quien está en Capital Federal llevando adelante diversas charlas para ver si ya puede concretar algún refuerzo. Y en ese rumbo Ovación constató que los directivos estuvieron analizando ir a la carga en breve por el volante Diego Zabala y el defensor Lucas Acevedo.

Diego Martín Zabala sigue siendo uno de los jugadores más deseados por Diego Cocca. Unión es dueño de la mitad de la ficha y está dispuesto a negociarlo. Central lo quiere y tiene posibilidades de contratarlo porque vendría de la mano del empresario Christian Bragarnik. El volante derecho uruguayo está al tanto de que Central lo quiere sumar como sea. Por eso el club de Arroyito hará un intento formal y concreto esta semana. Sobre todo porque el 5 de junio comenzará la pretemporada y hay que cumplir con la promesa de sumarle caras nuevas al entrenador, quien también se está moviendo con su representante para ver si puede tener a algún futbolista cuanto antes. Según certificó este medio con una fuente dirigencial, los auriazules no sólo hicieron eje en el tema de Zabala sino en otro conocido de la casa: Lucas Acevedo. El ex jugador de Tiro Federal y actual hombre de San Martín de Tucumán es otro de los nombres que solicitó el técnico con énfasis antes de irse de vacaciones. Si bien resulta llamativo que la entidad canalla vaya en busca de un jugador que tenía en sus filas y dejó ir en su momento, lo cierto es que ahora podría sumarlo. Claro, siempre y cuando llegue a un acuerdo económico con los tucumanos, quienes están abiertos al diálogo y no pondrían obstáculos.

No obstante, desde Arroyito confían en que en los próximos días podría materializarse esta gestión. Incluso algunas voces consultadas se mostraron más optimistas y se animaron a certificar que el defensor estará el próximo miércoles arrancando la pretemporada junto al plantel profesional.

También irán a la carga por Chávez

La idea es cerrar cuanto antes los arribos de Diego Zabala y Lucas Acevedo. Pero también harán un intento por sumar a Cristian Chávez. Si bien tiene contrato con Aldosivi, desde Central no descartan que el delantero pueda llegar a préstamo por un año.