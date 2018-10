Reunión clave para definir fecha y lugar del clásico

El clásico rosarino por Copa Argentina busca lugar, fecha y horario. Para establecer acuerdos se realiza desde las 9.30 una reunión entre las partes, en la sede local de Gobernación.

Si bien anoche la dirigencia de Newell's había anticipado que no asistiría al cónclave por estar abocada al partido de hoy ante Colón en Santa Fe, finalmente el vicepresidente Cristian D'Amico se quedó en la ciudad para ir al encuentro y luego viajar a la capital provincial.

La reunión es encabezada por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, miembros del Ministerio de Seguridad de la Nación, el jefe de la policía URII.

Rosario Central es representado por el vicepresidente Ricardo Carloni y también por el secretario de Finanzas, Fabio García, mientras que por Newell's asistió D'amico junto al secretario Juan José Concina. Se esperaba la presencia también de representantes de Copa Argentina.

La reunión en Gobernación con las autoridades de los clubes comenzó a las 9.30 de la mañana.



Antes de ingresar a la sala de reuniones, Carloni dijo que "la idea es llegar a una definición en cuanto a la cantidad de público, día, horario, estadio" del clásico.

"Nosotros no es que tengamos una postura, si no que es una información que nos dio Copa Argentina previo al partido de octavos de final con Almagro, que nos dijeron que el partido de cuartos sería a finales de octubre, así que será por ahí la fecha", indicó el dirigente canalla.

Además se refirió a la posibilidad de que el partido se juegue en la cancha de Central aunque aclaró que no debe coincidir con el recital de Shakira previsto para el 27 de octubre, siendo que la producción del espectáculo alquiló el estadio desde el 19 al 30 de octubre.

"Descartado no está si el partido se realiza en noviembre, ahí no habría ningún inconveniente", agregó para señalar que el club no tiene problemas en jugar en cualquier lugar aunque si solicita que "se respete la fecha, que nos dijeron sería a fin de mes", insistió Carloni.