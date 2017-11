Respaldo "para romper la intranquilidad al definir"

Esperando el gol. El Chocho mantendrá a Leal como único delantero pese a que no lo vio tranquilo para definir en los últimos partidos. Cree que esto lo va a ayudar.

"A Luis le dije que se quede tranquilo que iba a jugar con Belgrano. Es un respaldo, un apoyo que quizás lo ayude a romper la intranquilidad a la hora de definir", confió Juan Manuel Llop al referirse a la continuidad como único punta del portugués Leal, pese a que en los últimos dos partidos no estuvo fino frente al arco y desperdició chances de goles que a Newell's le hubiesen venido bárbaro, sobre todo para no penar hasta el final y traerse algo más que el 0-0 desde Paraná.

El técnico lo confirmó como titular para el cotejo de mañana a las 21.30 ante el pirata, en el Coloso y con el arbitraje de Pedro Argañaraz, y asimismo explicó que también evaluó la chance de que hiciera dupla con Mauro Guevgeozian, pero prefirió apostar por un solo punta porque "por las características de los volantes que tenemos, que son casi todos ofensivos (Samiento, Figueroa y Torres), habría mucha gente en ataque y el equipo podría quedar muy desequilibrado".

Justamente la presencia de Víctor Figueroa era una de las dudas y Llop confirmó que será de la partida: "Víctor está bien, hizo un poco de fútbol y se encuentra a disposición", dijo despejando la incógnita en torno a la molestia que presentaba en la rodilla derecha. Así, Tevez estará otra vez en el banco, con la consideración del DT porque "viene de dos muy buenas semanas de rendimiento y por eso pensábamos en su inclusión".

Llop en conferencia de prensa también confirmó los ingresos de "Valenzuela, que es un cambio lógico por Ferroni (expulsado en el último partido), y de Sills (por el desgarro en el aductor medio derecho que sufrió Nery Leyes) como volante central clásico, que ya sabemos que hace buena dupla con Braian Rivero".

En tanto, señaló que "Paz no entrenó porque tenía fiebre, pero creemos que no habrá inconvenientes en la recuperación". En su lugar ayer estuvo Franco Escobar, quien sigue en carpeta para irse a Atlanta United. En cambio, Enzo Cabrera no entrenó y le realizarán estudios complementarios por una molestia en el muslo.

Así, el rojinegro formará con Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela; Sills y Rivero; Torres, Figueroa y Sarmiento; Leal.

En cuanto al juego, Llop reiteró: "Debemos lograr que nuestras virtudes se vean reflejadas en la cancha. Tratar de que suceda algo parecido a lo de Chacarita y a lo que el equipo mostró en algunos momentos ante Patronato. Queremos más continuidad de buen juego durante los 90'".