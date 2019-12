"Rescatamos un punto importante", aeguró Cocca

Más allá de que empezó ganando el partido y no pudo mantenerlo, Diego Cocca no esquivó el balance de que el resultado “fue justo. Rescatamos un punto importante”. Para el técnico canalla, que venía acostumbrado a que su equipo gane, el resumen fue algo así como que, si no se puede ganar, no hay que perder.

Cocca admitió: “Terminamos muy cansados, el rival exige mucho. Sabíamos que sería durísimo. Rescato el esfuerzo y la concentración de los jugadores para estar siempre ordenados, no perder la identidad y tratar de manejar la pelota”.

El DT también dijo que “los dos hicieron méritos para ganar. El gol nuestro fue por un error rival, pero sabíamos que podía darse”.