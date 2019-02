"Reorganizamos el fútbol del club"

En el Coloso. Peratta no se atajó en la conferencia, al hacer un repaso de sus seis meses en su puesto.

En el Coloso. Peratta no se atajó en la conferencia, al hacer un repaso de sus seis meses en su puesto.

En el arco, Alan Aguerre: al que "Newell's tiene como objetivo más importante antes del final del torneo comprarle el pase". En la defensa los juveniles Facundo Nadalín y Stéfano Callegari; en el mediocampo Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; adelante Alexis Rodríguez: algunos de los nombres de "medio equipo titular con jugadores de las divisiones inferiores que el club no tenía antes de iniciar esta temporada". Entre los posibles integrantes del primer equipo también figuran Leonel Ferroni, Aníbal Moreno, Juan Manuel Requena y Alan Luque, que ya estuvieron en varios partidos en el banco, y tienen firmados sus contratos con el rojinegro, en su mayoría hasta fines de 2021.

"Antes no teníamos a tantos chicos en el plantel porque estaban tapados por otros profesionales y es algo que hoy nos permite tener un saldo positivo tanto desde lo económico, lo deportivo y con visión a futuro". "Logramos reorganizar el fútbol del club, no sólo a la primera división, les hicimos lugar a los juveniles relegados producto de que había demasiados profesionales en el equipo". Todas las frases encomilladas pertenecen a Sebastián Peratta, el ex arquero rojinegro que desde agosto de 2018 ocupa el cargo de director deportivo de fútbol leproso.

Las realizó en una conferencia de prensa que brindó ayer al mediodía en el Coloso y esas consideraciones permiten mirar hacia adelante en un análisis en lo que respecta al fútbol profesional, en el armado de un plantel que también cuenta con jugadores de experiencia y con origen leproso como Maximiliano Rodríguez y Mauro Formica como abanderados. Claro, esto no quiere decir que Newell's tenga un futuro promisorio seguro, aunque sí asoma como un paso adelante mirando a que si estos jóvenes futbolistas logran potenciarse el club tendrá mayores opciones de venta para poner en orden su economía.

Es que una cosa es transferir jugadores propios que llenarse de otros que llegan a préstamo y que no dejan nada a futuro.

Y como suele decirse que los equipos se arman desde el arco, justamente en ese puesto hoy Newell's tiene al jugador sobresaliente: Alan Aguerre.

"La compra de su pase es el objetivo más importante que tenemos de acá a la finalización del torneo", admitió Peratta ante la gran actuación del arquero desde que De Felippe le dio la titularidad. "Estamos en contacto con su representante y está claro que el club tiene que hacer el esfuerzo por él, porque si no es el mejor arquero del campeonato será el segundo", agregó alguien que en el puesto la tiene muy clara, ya que no se debe olvidar que atajó en la primera rojinegra con un nivel destacado entre 2008 y 2013.

El dueño del arco

Aguerre llegó al Parque desde Vélez y firmó el 9 de agosto de 2018, por un año, sin cargo y con una opción de compra de 500 mil dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos. Y no parece una suma exagerada si se tiene en cuenta que Newell's firmó contrato con Leal por 775 mil por el 85 por ciento y lo está abonando.

Justamente el tema del delantero portugués sigue en medio de tratativas (ver aparte), algo que a Peratta lo tiene ocupado pero, según dijo, tranquilo porque "ya dejamos muy clara nuestra postura, estamos abiertos a escuchar a cualquier interesado (Universidad Católica de Chile), pero si no se da seguirá con nosotros porque hicimos uso de la opción" (se está pagando el contrato hasta junio de 2021.

Esta fecha es clave en el vínculo de muchos jugadores rojinegros. Por ejemplo, la fecha que vencerá el primer contrato que firmó el juvenil volante Aníbal Moreno (nacido el 13/5/99 en San Fernando del Valle, Catamarca) allá por el 18 de julio de 2018, cuando el club lo informó en sus redes sociales, junto a otros dos juveniles: los defensores Alan Luque (nacido el 20/2/99 en Reconquista, quien ya debutó en primera) y Facundo Pardo (formoseño nacido el 8/5/98, quien es titular en reserva).

Moreno, el del Sub 20

"Por Moreno venimos hablando desde agosto, no por lo que hizo en el Sudamericano Sub 20 de Chile", explicó Peratta para enseguida agregar que "el jugador sabía desde septiembre u octubre que a la vuelta de ese torneo o tras el Mundial (será en octubre en Polonia) se iba a sumar al plantel de primera división".

Lo del volante ofensivo, que marcó un golazo contra Uruguay (desde afuera del área, al ángulo), disparó en ese torneo de selecciones el pedido de primera, lo que sucedió a su regreso al estar concentrado para el cotejo ante San Lorenzo (quedó afuera como jugador 19) y es casi una fija para ir al banco el lunes ante San Martín de San Juan.

Y en condiciones similares se encuentran otros juveniles de la cantera leprosa como Juan Pablo Freytes (en enero firmó por tres años), quien debutó en el estadio azulgrana al reemplazar a Bíttolo, o el volante central Juan Manuel Requena, cordobés de Arroyo Cabral, (con contrato hasta junio de 2022) al que el técnico Héctor Bidoglio ubicó algunos partidos en el banco de suplentes.

Atrás vienen pidiendo pista más juveniles, como el arquero Williams Barlasina (en enero firmó contrato por 3 años), el volante Enzo Barrenechea (lo hizo por 2 años y medio), el rafaelino de 18 años Nicolás Castro (por 3 años) a quien se lo quiso llevar Boca y se probó en Roma, Julián Marcioni (de Cruz Alta), quien ya jugó algunos minutos con De Felippe como DT y estampó la firma hasta junio de 2021, y el delantero Francisco González (en abril cumple 18) con contrato firmado también hasta junio de 2021.

Mientras que en el equipo superior otro que tiene un lugar de importancia es el goleador Francisco Fydriszewski (con contrato hasta junio de 2020, con opción por otros 6 meses), quien se recuperó de una lesión y el lunes estaría al menos entre los 18 frente a los sanjuaninos. También está ahí, recuperándose de una lesión Leonel Ferroni (con firma hasta junio 2020).

Rivero, uno de los intocables

En tanto, con titularidad prácticamente segura para Bidoglio aparecen los defensores Nadalín y Callegari (ambos con contrato hasta junio de 2021), más la dupla que da batalla en el mediocampo: Cacciabue (firmó hasta junio de 2021) y Rivero (hasta junio de 2020). Más el mellizo Alexis Rodríguez (con firma hasta 2020), quien ingresó en casi todos los partidos.

"Al comienzo de la Superliga, Newell's tenía a uno o dos titulares de sus divisiones inferiores (en el debut ante Vélez jugaron Ferroni y Rivero) y hoy tiene a medio equipo", fue la frase saliente de Peratta. El tema será que estos pibes sigan creciendo, a la par de los jugadores grandes del plantel y se potencien para que llegado el momento el club pueda sacar el rédito económico con sus transferencias, obviamente, a la par de conseguir buenos resultados con el equipo que dirige Héctor Bidoglio.